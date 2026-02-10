¡Pilas! Estos son los puntos en los que se reactiva la entrega de medicamentos de la Nueva EPS en Antioquia

Nueva EPS informó que desde este martes 10 de febrero se reactivó la entrega de medicamentos a través de Colsubsidio en varios puntos del país. En total, son 40 puntos de dispensación habilitados en municipios de Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca, donde los afiliados podrán reclamar sus medicamentos siempre que cuenten con fórmulas médicas vigentes.Los horarios de atención serán de lunes a sábado, y varían según el punto de dispensación. La información completa puede consultarse en el enlace oficial de la Nueva EPS, donde también se indica si aplica la medida de Pico y Cédula. Lea también: ¡Se salvó de milagro! Camión casi es aplastado por enormes piedras que cayeron en La Pintada En el departamento de Antioquia, algunos de los puntos habilitados para la entrega de medicamentos son las farmacias Colsubsidio en las siguientes direcciones:En Amagá, la dispensación se realiza en la E.S.E. Hospital San Fernando, a través de la droguería ubicada en el Centro Comercial Los Juanes, locales 206 y 207.En Andes, están habilitados dos servicios: la E.S.E. Hospital San Rafael de Andes, con la Droguería Andes, ubicada en la carrera 50 #49-56. En Apartadó, funciona Salud Darien IPS S.A., con la Droguería ubicada en la calle 98 #103A-32.En El Carmen de Viboral, la entrega se realiza en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios, a través de la Droguería ubicada en la carrera 30 #32-11.En Guarne, está habilitada la E.S.E. Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, con la Droguería Abedules, ubicada en la carrera 51 #47-27, primer piso.En Marinilla, los afiliados pueden reclamar sus medicamentos en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Marinilla, en la Droguería Marinilla, ubicada en la calle 29 #34-53. Viva 1A IPS S.A. – Sede Poblado, con la Droguería ubicada en la calle 5A #39-141. Viva 1A IPS – Sede Estadio, con la Droguería ubicada en la calle 50 Colombia #68-109. Y la Cooperativa de Salud San Esteban, con la Droguería ubicada en la calle 61 #130-29.En El Retiro, el servicio está disponible en la Fundación Hospital San Juan de Dios, a través de la Droguería Mixta El Retiro, ubicada en la carrera 20 #24-40.Finalmente, en Yarumal, la entrega de medicamentos se realiza en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Yarumal, en la Droguería ubicada en la calle 21 #17-17, zona del Parque. Lea también: Más de 9 mil damnificados deja la ola invernal en Antioquia: escuelas en Apartadó se están casi que cayendo a pedazos La EPS aclaró que, por ahora, la reactivación del servicio se realiza únicamente en los puntos confirmados, con el propósito de ampliar gradualmente la cobertura y facilitar el acceso a los tratamientos. La entidad hizo un llamado a los usuarios para que acudan de manera escalonada y organizada, con el fin de evitar congestiones y permitir una atención más ágil. La EPS intervenida destacó que estos acuerdos representan un paso clave para superar las dificultades presentadas en semanas anteriores y reiteró su compromiso de seguir trabajando de forma articulada con los actores del sistema de salud, priorizando el bienestar de los afiliados y la entrega oportuna de los medicamentos. Asimismo, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se continuará comunicando de manera transparente el avance en la normalización del servicio. Bloque de preguntas y respuestas