Turismo extranjero sube 27,6% en Medellín, pese a 121 casos de hurtos a junio

El turismo internacional en Medellín continúa en expansión sostenida, según las cifras más recientes del Sistema de Inteligencia Turística (SITE). Los datos confirman que la capital antioqueña sigue consolidándose como un destino atractivo para los viajeros no residentes, a pesar de los 121 casos de hurto que se han presentado contra extranjeros en lo corrido del año en la ciudad. El balance final es positivo, pero no deja de generar alerta por la seguridad en la ciudad. Entre enero y abril de 2026, el Aeropuerto Internacional José María Córdova registró 672.746 pasajeros en total. De esa cifra, el 56% correspondió a visitantes no residentes, es decir, alrededor de 376.737 extranjeros que ingresaron a la ciudad por ese punto migratorio. Este resultado representa un crecimiento de 27,6% frente al mismo periodo de 2025, cuando habían llegado 295.071 viajeros extranjeros. El aumento confirma que la curva de esos visitantes no solo se mantiene, sino que se acelera año tras año.

La tendencia positiva continuó en los meses siguientes. A mayo de 2026 habían entrado 836.000 personas por el aeropuerto, lo que equivale a un crecimiento de 7,3% frente al año anterior. Para la Secretaría de Turismo del Distrito, este comportamiento es la prueba de que el flujo de visitantes “ha sido realmente constante” durante todo el primer semestre. Al desagregar el origen de los viajeros, el 55% de quienes han llegado a Medellín en lo corrido del año son extranjeros. El 38,7% han sido de Estados Unidos; seguido por Panamá, con 11,9%; México, con 8,2%; Costa Rica, con 7,4%, y República Dominicana, con 6,3%. Estos cinco países concentran más del 70% de los visitantes internacionales que llegan a la ciudad. Para Ana María López, secretaria de Turismo, los datos confirman que la ciudad avanza en su propósito de ser un destino seguro, sin que los hechos aislados de inseguridad estén frenando el flujo de visitantes nacionales e internacionales. “Desde el Distrito de Medellín trabajamos para una ciudad que sea tranquila y segura, no solamente para nuestros visitantes, sino también para los residentes”, dijo. López reconoció que se han presentado “algunas lamentables situaciones como casos de hurto, casos de violencia contra el turista”, pero fue enfática en señalar que “cada vez vemos una reducción más representativa” en estos indicadores. Según la funcionaria, este resultado responde directamente al trabajo articulado con la Secretaría de Seguridad para brindar seguridad al turista.

Robos contra extranjeros

Lo cierto es que mientras la llegada de visitantes internacionales se acelera, los casos de hurto contra extranjeros sí muestran una caída sostenida, de acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad de Medellín para EL COLOMBIANO. A corte del 26 de junio de 2026 ocurrieron 121 casos de hurto contra extranjeros en la ciudad. En el mismo periodo de 2025 se habían presentado 274 casos, lo que representa una reducción de 153 hechos, equivalente a una caída de 55,8% en apenas un año. Esta disminución es uno de los datos más relevantes del reporte, ya que muestra que, pese al aumento en el número de visitantes, los hechos de inseguridad han bajado de forma proporcionalmente mayor.

Por nacionalidad, los extranjeros más afectados por los robos este año son los estadounidenses, con 31 casos, lo que resulta consistente con el hecho de que también son la nacionalidad con mayor presencia turística en la ciudad. Le siguen Australia y Países Bajos, con 6 casos cada uno, y Alemania, Francia y Canadá, con 5 casos cada uno. En cuanto a los homicidios contra extranjeros, la cifra también descendió. En 2025 se reportaron dos homicidios, mientras que en 2026 se ha registrado uno a junio, lo que representa una disminución de 50% en la variación general.

Menos turistas nacionales en mayo y junio

Aún así, López reconoció que el comportamiento del turismo nacional ha mostrado una leve disminución en los últimos meses. En su concepto se trata de un fenómeno “que realmente es normal” en temporadas como la del Mundial de Fútbol y los periodos electorales, factores que suelen desviar temporalmente el interés de los viajeros colombianos hacia otras prioridades. López subrayó que este comportamiento “normalmente se estabiliza” una vez pasan estas coyunturas. De cara a los próximos meses, López proyectó un panorama favorable para el sector turístico de la ciudad. La funcionaria explicó que ya inicia la temporada alta, coincidiendo con el periodo de vacaciones, y que además se acercan eventos de gran convocatoria como Colombia Moda y la Feria de las Flores. Según la secretaria, estas actividades, junto con otras que se desarrollarán durante el segundo semestre, “van a impactar y a movilizar el turismo no solamente internacional, sino también el regional y el nacional”, lo que permitiría compensar la leve caída registrada en el turismo doméstico durante los meses recientes. Estas proyecciones se apoyan en un 2025 que, según el SITE, ya había marcado un récord histórico para Medellín, consolidando a la ciudad como un destino internacional maduro. El año pasado, el Aeropuerto José María Córdova registró 2.059.183 pasajeros internacionales, lo que representó un crecimiento sostenido de 11,7% frente al año anterior. A esto se sumó una ocupación hotelera promedio anual de 66%, una cifra que se destacó especialmente por mostrar una menor estacionalidad en comparación con periodos anteriores, es decir, una demanda más estable a lo largo de todo el año.

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