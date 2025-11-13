Medellín es el segundo destino con más llegadas de turistas extranjeros a Colombia: ya suma casi un millón de visitantes en 2025

Durante dos días, Cali, la capital vallecaucana, se convierte en el punto de encuentro del turismo receptivo nacional.
En el 6.º Encuentro Nacional de Turismo Receptivo, organizado por Anato, se reúnen 350 agencias de viajes de todo el país, desde grandes mayoristas hasta operadoras regionales.
El objetivo, según explicó Paula Cortés Calle, presidenta del gremio, es fortalecer los encadenamientos turísticos entre agencias nacionales y operadores locales, impulsando la venta de paquetes que muestren el país al mundo.
“Este es un evento de nicho, específico para las agencias que venden país, las que van a las ferias internacionales a atraer turistas extranjeros y a mostrar nuestros destinos”, explicó Cortés Calle.
El encuentro incluye capacitaciones, talleres y una rueda de negocios que concentra más de 120 compradores de agencias nacionales y 90 operadores regionales, con citas comerciales cada 20 minutos. “De aquí salen los paquetes turísticos que Colombia mostrará en las ferias internacionales del próximo año”, agregó la dirigente.
