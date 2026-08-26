Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

Colombia ya recibe más divisas por turismo, con US$3.146 millones, que por carbón (US$1.223 millones) y café (US$1.396 millones), en el primer trimestre de 2026, pero enfrenta una alerta en la llegada de viajeros internacionales: entre enero y julio de 2026, el país registró una caída cercana al 4% en los visitantes extranjeros, mientras las salidas de colombianos al exterior crecieron 12%. El contraste fue presentado por Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, durante la rueda de prensa previa al 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, que se realizará en Barranquilla.

El comportamiento refleja uno de los principales retos que enfrenta actualmente la industria: aunque el turismo mantiene un peso creciente en la economía y la conectividad aérea continúa expandiéndose, la llegada de viajeros internacionales se ha visto afectada por factores geopolíticos y migratorios. De acuerdo con las cifras expuestas por Cortés, Colombia cerró 2025 con US$11.418 millones en ingresos por divisas provenientes del turismo, un crecimiento de 11,7%. En el primer trimestre de 2026, el ingreso alcanzó US$3.146 millones, con un aumento de 9,4%. “El turismo dejó de ser una actividad complementaria para el país. Es una actividad económica de primer rango”, afirmó la líder gremial. La dirigente gremial destacó que los ingresos turísticos ya superan en más de 100% los generados por carbón y café y equivalen al 91% de las divisas provenientes del petróleo y sus derivados. Le puede interesar: Terremoto golpea al turismo: Anato reporta 40 agencias afectadas y propone al gobierno bajar IVA a tiquetes aéreos al 5%

Menos extranjeros llegan, mientras aumentan los viajes de colombianos

El contraste aparece en el movimiento de viajeros. Colombia recibió 5,9 millones de visitantes no residentes en 2025, pero en lo corrido de 2026, hasta julio, registra una disminución cercana al 4%. La caída está relacionada principalmente con los colombianos residentes en el exterior, cuya llegada al país disminuyó 10,8%. Al mismo tiempo, los colombianos están viajando más fuera del territorio nacional. Entre enero y julio se registraron 3,6 millones de salidas, un crecimiento del 12%. Estados Unidos continúa siendo el principal país de origen de visitantes extranjeros y, a la vez, el destino internacional más escogido por los colombianos. Sin embargo, la llegada de estadounidenses a Colombia cayó 7% en el periodo analizado.

Las agencias venden más, pero ganan menos

Otro de los puntos que preocupa al gremio es la rentabilidad de las agencias de viajes. Aunque las ventas mantienen un comportamiento positivo, los ingresos nominales de estas empresas cayeron 0,5% durante el primer semestre, según las cifras presentadas por Anato con base en información del Dane. El personal ocupado también disminuyó 3%, mientras los salarios crecieron 12%. El comportamiento de las ventas de tiquetes muestra la magnitud del contraste. Durante el primer semestre, las agencias vendieron cerca de US$996 millones en tiquetes aéreos, un crecimiento del 37%, y emitieron alrededor de 20% más tiquetes que en el mismo periodo anterior. Por eso, Cortés resumió el problema en un punto: “El tema no es con ventas, el tema es rentabilidad”. Actualmente hay 12.190 registros nacionales de turismo correspondientes a agencias de viajes, con un crecimiento de 9,4% a julio de 2026. Lea más: Anato pide salvavidas al nuevo Gobierno por caída del dólar: agencias reciben 20% menos pesos por viajes internacionales

IA cambia la relación entre agencias y viajeros

El debate sobre la transformación tecnológica será uno de los ejes del 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, que se realizará en Barranquilla bajo el lema “Más allá del algoritmo: viajes que dejan huella”. Anato plantea que la inteligencia artificial está haciendo que los viajeros lleguen a las agencias mucho más informados, con destinos, precios y experiencias previamente identificados. El reto será, entonces, que los agentes aporten conocimiento y recomendaciones personalizadas que vayan más allá de la información que el viajero puede encontrar por cuenta propia. Aunque las herramientas digitales ganan espacio, la interacción humana conserva importancia. Según las cifras presentadas, 33% de los viajeros prefiere hablar con una persona para organizar sus viajes. Entre las principales preocupaciones de Anato frente al Gobierno Nacional está la informalidad. Cortés señaló que esta problemática alcanza alrededor del 40% de las agencias de viajes, situación que, según el gremio, genera competencia desigual frente a las empresas formalizadas. La asociación también plantea la necesidad de seguir fortaleciendo la conectividad aérea, especialmente la internacional, para atraer más visitantes. Colombia cuenta actualmente con 1.522 frecuencias internacionales directas semanales, 29 aerolíneas, 114 rutas, 30 países y 57 ciudades internacionales conectadas. Conozca también: El dólar barato está frenando la llegada de turistas extranjeros a Colombia, revela Anato

El turismo como parte de la reconstrucción

La edición número 30 del Congreso estará marcada además por la situación de las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Cortés abrió su intervención con un homenaje a las víctimas y destacó que el sector turístico también quiere contribuir a la recuperación de las zonas afectadas. “Quiero hacer un sentido homenaje por las víctimas del sismo que hemos tenido en días pasados en nuestro país”, expresó. La campaña “Viajar es humano” busca promover los viajes hacia estos territorios como una forma de reactivar las economías locales. “Este Congreso número 30 tiene mayor importancia porque queremos aquí apoyarlos y tratar de buscar de alguna manera (...) la reconstrucción de esa parte del país”, señaló Cortés.

Barranquilla, sede del Congreso