Turismo en Colombia ya genera más divisas que el carbón y el café, pero el número de visitantes extranjeros cayó 4%

Colombia ya recibe más divisas por turismo, con US$3.146 millones, que por carbón (US$1.223 millones) y café (US$1.396 millones), en el primer trimestre de 2026, pero enfrenta una alerta en la llegada de viajeros internacionales: entre enero y julio de 2026, el país registró una caída cercana al 4% en los visitantes extranjeros, mientras las salidas de colombianos al exterior crecieron 12%.
El contraste fue presentado por Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, durante la rueda de prensa previa al 30° Congreso Nacional de Agencias de Viajes y Turismo, que se realizará en Barranquilla.