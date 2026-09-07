Trump amenaza con bloquear las ventas del mayor fabricante de aviones canadienses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con impedir las ventas en su país de los aviones fabricados por la canadiense Bombardier, en una nueva escalada de la disputa comercial entre Washington y Ottawa.
La advertencia fue publicada en Truth Social, horas antes de que entraran en vigor nuevos aranceles impuestos por Canadá a productos estadounidenses.
“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma. En el mismo mensaje acusó a Canadá de bloquear a “nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses” para impedir que hagan negocios en ese mercado.