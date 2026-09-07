Trump amenaza con bloquear las ventas del mayor fabricante de aviones canadienses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con impedir las ventas en su país de los aviones fabricados por la canadiense Bombardier, en una nueva escalada de la disputa comercial entre Washington y Ottawa. La advertencia fue publicada en Truth Social, horas antes de que entraran en vigor nuevos aranceles impuestos por Canadá a productos estadounidenses. “¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma. En el mismo mensaje acusó a Canadá de bloquear a “nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses” para impedir que hagan negocios en ese mercado.

La advertencia

La advertencia contra el fabricante canadiense no es nueva. En enero, Trump ya había planteado la posibilidad de retirar la certificación estadounidense a aeronaves fabricadas en Canadá, con especial atención a los jets de Bombardier. En ese momento también amenazó con aplicar aranceles del 50% a todas las aeronaves vendidas a Estados Unidos. El mandatario expresó entonces su molestia porque, según su versión, Ottawa había “negado” la certificación a aviones estadounidenses. Consulte: Trump amenaza con nuevos aranceles a Colombia y 53 países más: estos son los detalles La nueva amenaza se produce en medio de una relación comercial cada vez más tensa entre los dos países, con medidas arancelarias que afectan a sectores estratégicos de ambas economías. Los nuevos gravámenes anunciados por Canadá, con tasas de 15%, 25% y 50%, entrarán en vigor el martes y afectarán productos estadounidenses por un valor aproximado de US$20.000 millones. La lista incluye mercancías de diferentes sectores, entre ellas acero, productos lácteos, artículos electrónicos y pasta de papel.

La disputa entre Washington y Ottawa se intensifica con nuevos aranceles canadienses por US$20.000 millones en productos estadounidenses. FOTO GETTY

Según el Gobierno canadiense, el valor de los bienes alcanzados por estas medidas corresponde exactamente al monto de los productos canadienses que están siendo afectados por los recargos estadounidenses del 50% desde el pasado 22 de agosto. De esta manera, Ottawa busca responder al impacto de las medidas comerciales adoptadas previamente por la administración Trump.

¿Cómo llegó la disputa comercial entre Trump y Canadá a este punto?

Canadá se encuentra en primera línea de la guerra comercial impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Durante este periodo, el presidente estadounidense ha insistido en su intención de convertir a Canadá en el denominado “estado 51” de Estados Unidos, una posición que ha generado fuertes tensiones políticas y económicas entre ambos gobiernos. Horas antes de lanzar su amenaza contra Bombardier, Trump publicó además en Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense aparecía cubriendo América del Norte, México y el Caribe. Entérese: Estados Unidos y Colombia negociarán arancel cero para exportaciones tras el terremoto La imagen también incluía Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca que el mandatario estadounidense ha expresado su intención de anexar a Estados Unidos, así como Islandia. La disputa comercial alcanzó un nuevo nivel el 21 de agosto, cuando el primer ministro de Canadá, Mark Carney, rompió las negociaciones con la Casa Blanca. Carney, antiguo banquero central y jefe del Gobierno canadiense, acusó a Estados Unidos de intentar imponer a su país un “mal acuerdo” basado en “condiciones injustas”. El primer ministro canadiense también sostuvo que el objetivo de Washington iba más allá de la negociación comercial y que buscaba convertir a Canadá en una “filial” de Estados Unidos. Según Carney, esa estrategia podría terminar afectando gravemente a la industria canadiense, especialmente al sector automotor.

¿Qué ha dicho Trump sobre la relación con Canadá?

Trump ha defendido públicamente su posición frente a Canadá con críticas directas a la relación comercial entre ambos países. En declaraciones anteriores, el presidente estadounidense ha asegurado que “Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”. También ha sostenido que su país no depende de Canadá y que la relación comercial funciona en sentido contrario. “Nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”, afirmó. La amenaza de bloquear las ventas de Bombardier representa así un nuevo frente dentro del conflicto comercial, al involucrar directamente a uno de los principales fabricantes de aeronaves de Canadá y aumentar la presión sobre Ottawa mientras ambas partes mantienen sus diferencias sobre aranceles, industria y comercio bilateral. Le puede gustar: EE. UU. sube la presión sobre Brasil al imponer aranceles del 25%, desata choque político con Lula Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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