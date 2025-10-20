María Claudia Lacouture desmiente a Petro: “TLC con Estados Unidos sigue vigente”

El TLC con Estados Unidos no está suspendido

AmCham Colombia subraya que, pese a las afirmaciones de Petro sobre una supuesta “suspensión” del acuerdo comercial, no está suspendido y se mantiene vigente. Según Lacouture, lo anunciado por Estados Unidos no termina ni suspende automáticamente el TLC; por tanto, el marco legal bilateral sigue operando y preserva las obligaciones y derechos que el tratado establece entre ambas naciones.

María Claudia Lacouture es la presidenta de Amcham. FOTO CORTESÍA AMCHAM.

La cuestión fue que el presidente Petro sostuvo que “el TLC está suspendido de facto”. Su argumento fue que Trump impuso arancel del 10% a Colombia, por lo que se habría violado el tratado.

No obstante, Amcham explicó que el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos no equivale a la suspensión del TLC, sino que constituye un recargo adicional sobre determinadas importaciones —es decir, sobre las exportaciones colombianas hacia ese mercado— amparado en la legislación estadounidense, específicamente en disposiciones como la IEEPA y el uso de herramientas de emergencia. Entérese: ¿Qué implicaría para Colombia suspender el TLC con EE. UU.? Graves consecuencias para exportaciones, inversión y empleos La Cámara insistió en diferenciar entre la aplicación de un arancel excepcional y la terminación o suspensión del propio acuerdo.

La excepción que tiene con vida el TLC con Estado Unidos

En su comunicado, AmCham recuerda que la excepción de seguridad contenida en el Capítulo 22 del tratado es autoejecutable: si un país invoca esa excepción, los paneles de resolución deben aceptar su invocación. Por ello, medidas como el recargo del 10% pueden aplicarse por encima de las preferencias arancelarias sin que, por sí solas, constituyan un incumplimiento del tratado ni provoquen su suspensión automática. Esta precisión técnica busca mitigar interpretaciones que centralicen el impacto en términos de ruptura del comercio preferencial. Le puede interesar: Negociación de aranceles entre Colombia y EE.UU. desata fuerte choque entre gremios y MinComercio Áreas del tratado que permanecen activas María Claudia Lacouture enfatiza que, a pesar del arancel anunciado, el tratado sigue aplicando en disciplinas clave como reglas de origen, comercio de servicios, compras públicas, propiedad intelectual y demás capítulos que componen el acuerdo. Esta continuidad implica que muchas normas que benefician tanto a exportadores colombianos como a inversores y proveedores siguen vigentes y operando conforme a lo pactado en el TLC.

