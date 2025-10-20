x

María Claudia Lacouture desmiente a Petro: “TLC con Estados Unidos sigue vigente”

La presidenta de la Cámara Colombo Americana dijo que el TLC con EE. UU. continúa vigente pese al arancel del 10% que impuso Estados Unidos.

  • María Claudia Lacouture es la presidenta de Amcham Colombia. FOTO Colprensa
    María Claudia Lacouture es la presidenta de Amcham Colombia. FOTO Colprensa
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

20 de octubre de 2025
bookmark

La Cámara Colombo Americana (Aamcham Colombia) desmintió al presidente Gustavo Petro. En respuesta al mensaje del mandatario sobre la supuesta suspensión del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, precisó que sigue vigente.

La declaración de AmCham llega en un momento de atención política y económica, y pretende aclarar dudas sobre la vigencia y los efectos prácticos del acuerdo comercial bilateral.

En contexto: Petro afirma que “TLC con EE. UU. está suspendido de facto”; transmitirá Consejo de Ministros donde definirá “respuesta colombiana” a Trump

El TLC con Estados Unidos no está suspendido

AmCham Colombia subraya que, pese a las afirmaciones de Petro sobre una supuesta “suspensión” del acuerdo comercial, no está suspendido y se mantiene vigente.

Según Lacouture, lo anunciado por Estados Unidos no termina ni suspende automáticamente el TLC; por tanto, el marco legal bilateral sigue operando y preserva las obligaciones y derechos que el tratado establece entre ambas naciones.

La cuestión fue que el presidente Petro sostuvo que “el TLC está suspendido de facto”. Su argumento fue que Trump impuso arancel del 10% a Colombia, por lo que se habría violado el tratado.

No obstante, Amcham explicó que el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos no equivale a la suspensión del TLC, sino que constituye un recargo adicional sobre determinadas importaciones —es decir, sobre las exportaciones colombianas hacia ese mercado— amparado en la legislación estadounidense, específicamente en disposiciones como la IEEPA y el uso de herramientas de emergencia.

Entérese: ¿Qué implicaría para Colombia suspender el TLC con EE. UU.? Graves consecuencias para exportaciones, inversión y empleos

La Cámara insistió en diferenciar entre la aplicación de un arancel excepcional y la terminación o suspensión del propio acuerdo.

La excepción que tiene con vida el TLC con Estado Unidos

En su comunicado, AmCham recuerda que la excepción de seguridad contenida en el Capítulo 22 del tratado es autoejecutable: si un país invoca esa excepción, los paneles de resolución deben aceptar su invocación.

Por ello, medidas como el recargo del 10% pueden aplicarse por encima de las preferencias arancelarias sin que, por sí solas, constituyan un incumplimiento del tratado ni provoquen su suspensión automática. Esta precisión técnica busca mitigar interpretaciones que centralicen el impacto en términos de ruptura del comercio preferencial.

Le puede interesar: Negociación de aranceles entre Colombia y EE.UU. desata fuerte choque entre gremios y MinComercio

Áreas del tratado que permanecen activas

María Claudia Lacouture enfatiza que, a pesar del arancel anunciado, el tratado sigue aplicando en disciplinas clave como reglas de origen, comercio de servicios, compras públicas, propiedad intelectual y demás capítulos que componen el acuerdo.

Esta continuidad implica que muchas normas que benefician tanto a exportadores colombianos como a inversores y proveedores siguen vigentes y operando conforme a lo pactado en el TLC.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que el TLC esté “suspendido de facto”?
Que aunque el tratado sigue en vigor legalmente, las condiciones y cumplimiento mutuo se han deteriorado al punto de que Colombia y EE. UU. no lo operan con normalidad, según AmCham.
¿Cuándo entró en efecto el TLC entre Colombia y EE. UU.?
Fue firmado el 22 de noviembre de 2006 y entró en vigor el 15 de mayo de 2012.
¿Qué sectores colombianos podrían perder si el TLC deja de operar correctamente?
Exportadores agroindustriales, manufactura ligera, regiones con base exportadora como Antioquia y Valle del Cauca, así como inversión extranjera radicada en tecnología y servicios podrían verse más afectados.

