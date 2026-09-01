Las 10 lecciones de liderazgo que Tim Cook deja tras casi 15 años al frente de Apple

Tim Cook concluye su etapa como director ejecutivo de Apple, cargo que ocupó desde el 24 de agosto de 2011, cuando asumió el liderazgo de la tecnológica tras la renuncia de Steve Jobs.
Con la efectividad de este movimiento directivo, Cook pasa a desempeñarse formalmente como presidente ejecutivo de la junta directiva de la compañía. Desde este nuevo rol, el ejecutivo mantendrá su vinculación operativa con la firma y supervisará asuntos estratégicos e institucionales de alcance global.
En su reemplazo, John Ternus toma las riendas de la empresa como nuevo director ejecutivo. Ternus, de 51 años e ingeniero de formación, cuenta con una trayectoria continuada de aproximadamente 25 años dentro de la estructura de Apple, donde se desempeñó como vicepresidente de Ingeniería de Hardware.
En su recorrido profesional por la corporación, ha coordinado el desarrollo técnico de líneas clave de producto, incluyendo diversas generaciones de iPhone, iPad, AirPods y las recientes gafas de computación espacial Vision Pro.
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El relevo en la máxima posición ejecutiva se formaliza justo antes del evento corporativo de presentación de productos programado para el 9 de septiembre.
Durante este encuentro, Ternus encabezará por primera vez la presentación estelar ante analistas, medios e inversionistas internacionales. En la cita se anticipa la renovación de los dispositivos insignia de la firma, lo que marcará el inicio operativo de la nueva administración frente al mercado tecnológico global.