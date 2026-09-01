James Rodríguez publicó fotos entrenando pero sigue sin equipo; ¿dónde podría jugar?

Después de jugar el primer semestre de 2026 en el Minnesota United de la MLS, James Rodríguez no consiguió un nuevo equipo e incluso se desvinculó del conjunto estadounidense antes de llegar al final del contrato. El volante creativo fue titular con la selección Colombia en el Mundial donde no mostró su mejor nivel.
El cucuteño de 35 años de edad tiene aún mucho fútbol para dar, no obstante, las constantes lesiones y el poco tiempo que dura en los equipos son dos ítems negativos a la hora de tener en cuenta a James para un proyecto a largo plazo. Se especulan muchos posibles destinos para el goleador del Mundial de Brasil 2014.
Mientras esto sucede, Rodríguez reapareció en redes sociales con una publicación en Instagram. Las fotos del carrusel tienen que ver con momentos de su vida personal y un par de fotografías entrenando en el gimnasio. Lo que más llamó la atención fue el mensaje que puso: “Cada paso tiene un propósito! Siempre hay luz después de cada proceso”, escribió el “10”.