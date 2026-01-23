Una de las tres personas más ricas del mundo y otras compañías tomarán el control de TikTok en EE. UU.

TikTok logró recientemente un acuerdo que le permitirá seguir operando en Estados Unidos, evitando una prohibición nacional que durante años estuvo sobre la mesa por razones de seguridad nacional. Tras prolongadas tensiones políticas y regulatorias, su empresa matriz, la china ByteDance, cerró un pacto para transferir la mayoría de las operaciones estadounidenses a un grupo de inversores locales y aliados estratégicos.
La nueva estructura contempla la creación de una entidad con sede en Estados Unidos, que asumirá la gestión directa de la plataforma en ese país y garantizará un mayor control local sobre los datos y las operaciones, una de las principales exigencias de las autoridades norteamericanas.