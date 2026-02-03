Tigo asumirá control total sobre Movistar desde este 4 de febrero: ¿qué cambia para usuarios y empleados?

El mercado de las telecomunicaciones en Colombia entrará en una nueva etapa este martes 4 de febrero. A partir de esa fecha, Tigo asumirá el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en el país, un movimiento que consolida una de las fusiones empresariales más relevantes de los últimos años.
La integración entre ambas compañías, autorizada previamente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), marca el inicio formal de un nuevo grupo empresarial que dejará de competir directamente en cerca de 19 mercados, entre ellos los servicios móviles y fijos.
