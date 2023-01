“Había situaciones que yo no comparto, que no voy a aceptar y mucho menos a pasar por encima de mi moral como profesional o los principios que establezco para mi vida”, dijo Ruiz.

En cuanto a la cascada de comentarios de expertos de la industria de hidrocarburos, quienes no han dudado en calificar el contenido del estudio como carente de veracidad técnica, con imprecisiones en la información, e incluso de utilizar datos falsos, Ruiz recalcó que la principal dificultad técnica y metodológica del documento es que el nivel de reservas de gas surge de un análisis probabilístico y “en probabilidad uno no puede sumar uno más uno”.

Al respecto, Ruiz explicó que las reservas probadas son el 90 % de probabilidad, las probables son un 50 % y las posibles son de un 10 %. Al contar con ellas, se tiene más o menos un aproximado de 12 años a 13 años máximo de reservas de gas. Pero las reservas no son estáticas, cambian y pueden aumentar; hay una probabilidad mayor de extraer ese hidrocarburo en la medida que haya contratos que sustenten y soporten la extracción. “Pero si somos más rigurosos y solamente tenemos en cuenta las probadas, no podemos hablar de más de ocho años”.

Publicidad

Además, advirtió que hay metodologías internacionales que le dicen a los ministerios cómo presentar sus cifras para que exista consenso mundial porque de ahí dependen muchas decisiones binacionales o de política, por lo que se deben respetar esos acuerdos, y la metodología dice que no se suman las contingentes y las prospectivas. “Aquí estamos transitando desde un problema técnico metodológico a meter en un problema legal a la Nación”, aseveró Ruiz.

Así mismo, subrayó que “hay que ir al punto intermedio, no podemos cerrarnos completamente a que no haya ningún nuevo contrato”.

Nombramientos a dedo

Publicidad

Otro de los temas que abordó la exfuncionaria en la citada entrevista fue el de los nombramientos a dedo. Afirmó que la ministra Vélez en más de una ocasión quiso que personas que no son parte del Ministerio participaran en las juntas directivas de las electrificadoras, lo que a todas luces para Ruiz no está dentro del que hacer de la entidad.

“Este es un ministerio técnico que ofrece a las electrificadoras estatales un apoyo desde el punto de vista eléctrico. Por eso no es entendible para mí que se introduzcan en las juntas personas que no hacen parte de este Ministerio. Cuando pido una explicación de ese asunto, la forma como se aborda el tema no es la adecuada. O sea, básicamente soy una entrometida, siendo la viceministra de Energía, al cuestionar que en las juntas no debe haber personas que estén por fuera del Ministerio”, dijo Ruiz a la revista Cambio.

A renglón seguido, la exfuncionaria resaltó que había falta de rigor. “La ley establece que solo los funcionarios del Ministerio de Hacienda pueden ubicarse en la mesa de la junta directiva de las electrificadoras. Antes no existía un documento en el que se valide esta participación de personal del Ministerio de Minas y Energía. Ahora ya lo hay, porque yo se lo exigí al secretario general del Ministerio de Hacienda”.

Y agregó que con esta nueva directriz de la noche a la mañana aparecieron personas, de las cuales no tenía razones del porqué eran propuestas.

“Hay unas cartas firmadas por la ministra solicitando que una persona participe en dos juntas directivas de dos empresas de generación. Eso no tiene ningún sentido legal porque son dos empresas que se están disputando un mercado. ¿Cómo una misma persona puede participar en dos juntas directivas de dos empresas que se están disputando el mismo mercado?”, señaló Ruiz.