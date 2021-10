Pérdida total

Alguien –a quien por protección a su intimidad llamaremos Sebastián– perdió sus ahorros y, de paso, a un gran amigo tras aceptar una “oportunidad” de ganancia.

“Un día, mi madre llegó a decirme que unos conocidos le habían hablado de una pirámide que, contrario a las demás, sí daba resultado. Entonces me comentó que podíamos ingresar con un aporte de 200.000, que tal como pintaron el negocio, terminarían convertidos en $12 millones”, relató.

Para ese momento, según recordó, la modalidad todavía consistía en llevar otros dos referidos. Por consiguiente, Leonardo invitó a un amigo suyo “de toda la vía”.

“Él me entregó la cuota y pasó como referidas a la hermana y a la mamá. Pero ellas dos no contaban con un empleo ni con ingresos. Por eso, él se hizo cargo del depósito de ambas. En total, me entregó $600.000”, narró.

El tiempo prometido para ver el retorno pasó y no hubo devolución. En consecuencia, de acuerdo con el testimonio de Sebastián, su amigo le reclamó en malos términos y acabó la camaradería entre ambos para siempre.

Por ello, “piensen bien antes de invertir su dinero en ese tipo de negocio, como decían las abuelas: de eso tan bueno, no dan tanto”, recalcó el defraudado inversor.