Tener un carro eléctrico sube factura de luz en 50%, pero es más barato que el de gasolina o diésel

Poco a poco, los colombianos están dejando atrás los vehículos de combustión y optando por los eléctricos, en busca de alternativas más sostenibles y amigables con el medio ambiente para desplazarse por las ciudades. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas consideraciones antes de adquirir uno de estos automotores.
Entre los aspectos que vale la pena analizar está la relación costo-beneficio. Si bien el consumo eléctrico puede generar un leve aumento en algunas facturas, las exenciones y beneficios tributarios asociados a los vehículos eléctricos contribuyen a aliviar el bolsillo y a que el dinero rinda más a largo plazo.
Uno de los gastos que puede reflejar un incremento inicial es el de la factura de energía, ya que, al igual que ocurre con los electrodomésticos del hogar, estos vehículos requieren una recarga constante de electricidad para funcionar de manera óptima.
Según consultó EL COLOMBIANO con Empresas Públicas de Medellín (EPM), efectivamente al tener un carro eléctrico sí hay un incremento en la factura, esto teniendo en cuenta además el incremento que ha sufrido el kilovatio en Colombia por las cuestiones climáticas o el aumento del precio de combustibles, esenciales para el funcionamiento de las plantas generadoras de energía.
Ese aumento en la factura de la energía puede ser inclusive de hasta un 50%, así lo expresó Darío Hidalgo, experto en políticas públicas y movilidad sostenible de la Universidad Javeriana, quien a este periódico le confesó que desde que adquirió su vehículo de carga eléctrica la factura de luz de su hogar tuvo ese aumento.
Tal incremento, traduciendo en valores, sería debido a que, si un hogar estrato 4 consume mensualmente entre 200 y 250 kilovatios, al tener un carro sedan de carga eléctrica que recorre al mes 1.000 kilómetros, puede requerir para su funcionamiento alrededor de 200 kilovatios de energía. Es decir, el consumo de energía en ese hogar puede llegar hasta 450 kilovatios durante 30 días.