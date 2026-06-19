Temu y Shein no están pagando IVA en Colombia, ¿por qué?

La CCCE advirtió que algunas mercancías asiáticas estarían ingresando a Colombia mediante mecanismos que generan ventajas competitivas frente a empresas nacionales. FOTO GETTY.

Millones de mercancías estarían la país sin pagar IVA a raíz de un vacío normativo en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. De hecho, entre los principales beneficiarios estarían los gigantes del comercio electrónico Temu y Shein. La alerta pertenece a la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), que advirtió que esa situación estaría generando condiciones de competencia desiguales en el mercado colombiano. María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), explicó, en un artículo publicado por Bloomberg, que el fenómeno estaría asociado a una triangulación de mercancías que no son producidas en Estados Unidos, pero que ingresan bajo beneficios vinculados a ese acuerdo comercial. Entérese: Temu, la plataforma china que desafía con precios bajos en Colombia, responde a las críticas La dirigente señaló que el mecanismo utilizado corresponde a la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, una herramienta creada para facilitar la llegada de paquetes de bajo valor y carácter urgente. Bajo una interpretación vigente, las mercancías con valor inferior a US$200 que provienen de Estados Unidos pueden ingresar sin pagar IVA ni aranceles. Sin embargo, la CCCE considera que esta figura está siendo utilizada para operaciones que no corresponden al propósito original con el que fue concebida, especialmente teniendo en cuenta el crecimiento que ha registrado el comercio electrónico en los últimos años.

¿Por qué el gremio considera que existe una competencia desigual?

La situación genera una distorsión en el mercado porque algunos actores pueden comercializar productos sin asumir cargas tributarias que sí deben pagar otros participantes de la cadena económica. La CCCE aclaró que tanto los productores nacionales como las empresas que realizan importaciones mediante los canales tradicionales deben cumplir con el pago del IVA. Por ello, considera que la existencia de tratamientos diferentes termina afectando las condiciones de competencia entre empresas nacionales e internacionales. Desde la perspectiva del gremio, el problema no radica en la competencia entre plataformas digitales o en la apertura de los mercados, sino en que todos los participantes operen bajo reglas equivalentes. Conozca: Colombia está entre los 10 países donde más se venden motos: 1,1 millones en 2025

Temu y Shein, señaladas por el uso de esta modalidad

La dirigente gremial indicó que plataformas como Temu y Shein se encuentran entre las compañías que estarían llegando al mercado colombiano mediante este esquema de triangulación de mercancías. No obstante, también reconoció que la llegada de estas plataformas ha tenido efectos positivos para el ecosistema digital colombiano. Entre ellos destacó la ampliación de la cobertura del comercio electrónico hacia regiones donde anteriormente las compras digitales tenían menor presencia.

De acuerdo con la presidenta de la CCCE, estas compañías han contribuido a acelerar la digitalización del consumo y a acercar nuevas alternativas de compra a usuarios ubicados en diferentes zonas del país. Aun así, insistió en que el crecimiento del comercio electrónico debe darse en un entorno de competencia equilibrada, sin ventajas tributarias que puedan afectar a otros actores del mercado. Entérese: Si Elon Musk fuera un país, compraría a Colombia dos veces: el billonario que rompió muchos récords

¿Qué viene para los pagos digitales y las finanzas abiertas?

La presidenta de la CCCE también se refirió en Bloomberg a la evolución de los medios de pago digitales. En particular, señaló que el uso de criptomonedas avanza de manera gradual y todavía no forma parte de las prácticas de pago más extendidas entre los consumidores colombianos. Sin embargo, considera que la incorporación de nuevas alternativas de pago contribuye a diversificar las opciones disponibles para usuarios y comercios, fortaleciendo el ecosistema digital. Respecto al decreto expedido en abril de 2026 que estableció un sistema obligatorio de finanzas abiertas en Colombia, Quiñones valoró la iniciativa como un avance importante para el sector financiero y tecnológico. No obstante, advirtió que aún existen aspectos pendientes de definición relacionados con la implementación del modelo y con la manera en que se realizará la apertura e intercambio de datos entre los diferentes actores del sistema, un elemento clave para el funcionamiento efectivo de las finanzas abiertas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. En 2025, el comercio electrónico en Colombia alcanzó los 684,6 millones de transacciones y ventas por $145,4 billones, un crecimiento de 11,1% frente a 2024, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Le puede gustar: Así funciona Shein, la plataforma china de ropa barata y a la moda

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