Telepatía, la startup paisa que levantó 42 millones de dólares para “salvar” a los médicos

Telepatía, la startup paisa de inteligencia artificial para el sector salud fundada por Tomás Giraldo y Nicolás Abad, dos jóvenes de Medellín, cerró una ronda Serie A de 33 millones de dólares liderada por Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley. Sumada a una ronda semilla de 9 millones, la cifra total levantada por la compañía llega a 42 millones de dólares. En la ronda también participaron inversionistas de peso individual como Shyam Sankar, director de tecnología de Palantir; David Vélez, fundador de Nubank; y Simón Borrero, fundador de Rappi. Los fondos que ya venían acompañando a Telepatía desde etapas tempranas, como A-Star, Abstract, Canary, Picus y SV Angel, decidieron duplicar su apuesta en esta nueva ronda. Cabe recordar que la ronda Serie A marca un punto de inflexión para las startups que ya superaron la etapa semilla y buscan consolidarse en el mercado. En esta fase, las empresas suelen levantar entre US$3 millones y US$30 millones para fortalecer sus productos, ampliar su base de clientes y acelerar su crecimiento. Desde Andreessen Horowitz, comentaron que la decisión de invertir no fue compleja, ya que “simplemente los vimos claramente como los ganadores”. Agregaron que el fondo cree que la salud será la industria más transformada por la inteligencia artificial. Telepatía se suma así al portafolio de salud de a16z, que también incluye a las estadounidenses Abridge AI y Ambience Healthcare, dedicadas a la documentación clínica automatizada. Para el fondo, es una de sus mayores apuestas en IA para salud fuera de Estados Unidos. Siga leyendo: La exreina que convenció a Silicon Valley: Gabriela Tafur levanta 5 millones de dólares con microdramas en español

Detrás de las cifras hay una historia que arrancó en las aulas de Stanford. Nicolás Abad, de 28 años, economista de la Universidad Eafit y MBA de Stanford, había fundado antes una compañía llamada Neta, con la que llegó a levantar cerca de 10 millones de dólares en Silicon Valley, pero que no logró despegar. De ese intento, según cuenta David González, Head of Data de Telepatía, Abad sacó aprendizajes que después aplicaría en su nuevo proyecto. Su socio, Tomás Giraldo, de 26 años, médico egresado del CES, renunció a hacer su especialización médica para emprender junto a Abad. Los dos se conocían desde antes y compartían la convicción de que la tecnología podía aliviar la presión que enfrentan los médicos de la región. La compañía levantó su primera ronda ángel de 1 millón de dólares para validar la idea, y en julio de 2025 lanzó al mercado el producto que existe hoy, apalancado en una ronda semilla de 9 millones de dólares. Desde entonces, la tracción comercial no se ha detenido, primero en Colombia, después en Brasil, y ahora en proceso de expansión hacia Chile, México y Argentina. Conozca más: ¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

El producto: un “segundo cerebro” para los médicos

Nicolás Abad describe a Telepatía como “un segundo cerebro para el médico”. En la práctica, se trata de un asistente clínico de inteligencia artificial que escucha las consultas médicas en tiempo real y, sin que el médico tenga que escribir, redacta automáticamente el borrador de la historia clínica siguiendo la estructura propia de cada institución de salud. Tomás Giraldo explicó a EL COLOMBIANO cómo funciona el día a día, el médico llega a su consulta, presiona un botón y TelepatÍa escucha toda la conversación. Mientras tanto, agentes de inteligencia artificial entrenados con el conocimiento médico necesario van construyendo el documento clínico, liberando al profesional de la carga administrativa que hoy lo obliga a pasar buena parte de la consulta frente al computador en lugar de mirar al paciente.

Más allá de la transcripción, Telepatia desarrolló lo que en el lenguaje técnicó se conoce como CDSS (Clinical Decision Support System), aunque dentro de la compañía prefieren llamarlo “copiloto clínico” o “superespecialista”. Este módulo se entrena con guías de práctica clínica nacionales e internacionales, además de los protocolos propios de cada institución, y se activa únicamente cuando detecta una posible alerta, como una interacción medicamentosa peligrosa, una contraindicación en pacientes embarazadas, un examen que no corresponde al diagnóstico, o una omisión relevante en el proceso médico. El sistema respeta la autonomía del médico, que mantiene siempre la decisión final de aceptar o descartar la alerta. Según cifras de la propia compañía, en menos de un año de operación ya se han aceptado 60.000 alertas de este tipo, varias de las cuales, de acuerdo con los ejemplos documentados por la empresa, habrían evitado errores médicos con consecuencias graves, incluyendo medicamentos contraindicados para mujeres embarazadas. A esto se suma un tercer producto, un chat de inteligencia artificial similar a ChatGPT, pero embebido en la plataforma y entrenado exclusivamente con información clínica validada, que además tiene acceso automático al contexto completo de la consulta que se está atendiendo, evitando que el médico tenga que explicar de nuevo el caso.

Ganancia bruta por sector.

El cuarto módulo de Telepatía es el de auditoría, o como prefiere llamarlo Tomás Giraldo, de “calidad”. Una vez finalizada la consulta, el sistema le muestra al médico un puntaje sobre qué tan completa quedó la historia clínica, si preguntó todo lo necesario, si pidió los exámenes pertinentes, si incluyó los antecedentes familiares requeridos. El objetivo es elevar la calidad de la documentación clínica y reducir las “glosas”, es decir, las discrepancias entre asegurador y prestador que generan fricciones financieras dentro del sistema de salud.

La historia detrás del nombre: el papá de Nicolás Abad

¿El nombre de la compañía a qué se debe? Según relató David González, el padre de Nicolás Abad fue un oftalmólogo muy reconocido en Medellín, a quien sus colegas apodaban “Telepatía” porque parecía tener una memoria fotográfica y aprender, según ellos, casi por telepatía. Murió hace tres años, a los 58 años, por una interacción farmacológica evitable, la combinación entre un medicamento para el hipo y un somnífero resultó fatal, a pesar de que había dedicado años a estudiar su propia enfermedad. Pocos días después de su muerte, se lanzó ChatGPT al público. Nicolás Abad lo describió como un punto de quiebre: “este es el producto que habría salvado a mi padre como paciente y que le habría encantado tener como médico”, afirmó el fundador. Esa idea, un médico de inteligencia artificial hecho por médicos, para médicos, es la que terminó dando forma a Telepatía.

Experiencias de médicos tras el uso de Telepatía.

El problema de fondo: pocos médicos, mucho papeleo

La apuesta de Telepatía responde a una brecha estructural del sistema de salud latinoamericano. Brasil y Colombia cuentan con aproximadamente entre 2,4 y 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes, un tercio menos que el promedio de los países de la OCDE. La situación es aún más crítica en enfermería, ya que Colombia tiene solo 1,5 enfermeros por cada 1.000 habitantes, frente a 9,5 en promedio en la OCDE. A esa escasez se suma la carga administrativa, es decir, médicos y enfermeros dedican entre el 40% y el 70% de su tiempo a tareas de documentación y trámites, en lugar de atención directa al paciente. Por ejemplo, en el Hospital Mater Dei de Brasil, uno de los clientes de la compañía, los médicos usan la herramienta en promedio 8 horas al día y, según datos de la propia empresa, recuperan 1,7 horas diarias que antes destinaban a escribir historias clínicas. Tomás Giraldo fue enfático en vincular este problema con la coyuntura colombiana: “el 30% de los recursos que se usan en salud son desperdicio. Nosotros nos estamos encargando de reducir ese desperdicio a lo más mínimo posible, llevarlo a cero y así garantizar que los recursos que tenemos en salud alcancen”, afirmó, en momentos en que el sistema de salud del país atraviesa una crisis financiera que se ha agravado en los últimos años.

Experiencias de médicos tras el uso de Telepatía.

Una meta ambiciosa: llegar a la mitad de los médicos de América Latina

En menos de un año desde su lanzamiento, Telepatía asegura llegar a más de 14 millones de pacientes a través de más de 25 instituciones de salud públicas y privadas en cinco países: Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina. Entre sus clientes están grupos hospitalarios brasileños que cotizan en bolsa como Mater Dei, Kora Saúde y Hapvida, además de redes de salud pública en Bogotá, Medellín y Barranquilla. En Colombia, donde nació la operación de la compañía, David González mencionó alianzas con la Fundación Santa Fe de Bogotá, con Virrey Solís, redes de atención primaria vinculadas a Salud Total, con Mi Red en Barranquilla y con Metrosalud en Medellín, además de varios pilotos adicionales con instituciones que la empresa busca consolidar antes de replicar el modelo en el resto de la región. Telepatía se ha propuesto llegar a la mitad de los 1,9 millones de médicos que existen en América Latina para finales de 2027. En un mensaje difundido por el propio Nicolás Abad, el fundador afirmó que el equipo, compuesto en un 83% por médicos e ingenieros, se repatrió desde ciudades como San Francisco, Boston, Nueva York, Houston, Toronto, Londres, Berlín y Madrid para construir el producto desde América Latina. Abad también aseguró que el sistema ya detecta y ayuda a prevenir uno de cada tres errores médicos antes de que lleguen al paciente, citando a Tomás Giraldo: “los errores médicos no son culpa de un solo médico, son culpa de un sistema roto”. El mensaje del fundador cierra con una meta a largo plazo que suena casi desmedida, que América Latina obtenga su primer Premio Nobel de Medicina desde 1984. “Menos de un año transcurrido. Quedan 100 años por delante”, escribió.

A su vez, Tomás Giraldo explicó que el destino principal de los recursos será aumentar la densidad de talento del equipo, contratando más ingenieros y médicos en cada país donde la compañía abra operaciones, y acelerar el desarrollo tecnológico, incluyendo el entrenamiento de modelos propios de inteligencia artificial desarrollados internamente por Telepatía. El siguiente paso inmediato, según el cofundador, es consolidar Chile, México y Argentina durante este año, mientras la operación sigue activa en Brasil y Colombia. David González coincidió en que buena parte del capital se destinará a fortalecer el equipo técnico y médico, actualmente cerca del 25% de la plantilla de Telepatia son médicos, y a sostener la velocidad de expansión que ha distinguido a la compañía en un sector tradicionalmente lento para las startups.

Nicolás Abad, confundador y CEO de Telepatía; Tomás Giraldo, cofundador y CMO de Telepatía.