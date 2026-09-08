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Tatyana Orozco asume como nueva presidenta de la Cámara de la Infraestructura

La elección de Orozco se da después de la salida voluntaria de María Consuelo Araújo, y de la declinación de Carolina Soto.

  • La nueva presidente de la CCI ocupó cargos como viceministra de Turismo, directora de Planeación y directora de Prosperidad Social. Luego se vinculó al sector privado como vicepresidenta corporativa del Grupo Sura. Foto: Cortesía
    La nueva presidente de la CCI ocupó cargos como viceministra de Turismo, directora de Planeación y directora de Prosperidad Social. Luego se vinculó al sector privado como vicepresidenta corporativa del Grupo Sura. Foto: Cortesía
Diario La República
hace 58 minutos
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En una nueva reunión de su junta directiva, realizada este martes, fue elegida la economista Tatyana Orozco como nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI. La elección se produce tras la salida voluntaria de María Consuelo Araújo, quien asumió la embajada de Colombia en Estados Unidos, y la declinación de Carolina Soto.

Orozco es economista de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en Mercadeo de la Universidad del Norte. También cuenta con una maestría en Gestión de Desarrollo de la London School of Economics.

Puede leer: Caso Carolina Soto en la CCI revela tira y afloje entre Gobierno y gremios

La nueva presidente de la CCI fue viceministra de Turismo en 2013, y luego directora nacional de Planeación entre 2013 y 2014. También estuvo al frente del Departamento de Prosperidad Social entre 2014 y 2017. Después regresó al sector privado como vicepresidenta corporativa del Grupo Sura.

Recientemente, Orozco se venía desempeñando en el sector empresarial. Entre 2020 y 2023 fue CEO de Two Way Stadiums INC, firma encargada del proyecto de Arena del Río en Barranquilla. Asimismo, en 2024 fue miembro de la junta directiva de la Sociedad Portuaria del Puerto de Barranquilla.

Previo a su llegada a la CCI, Orozco venía siendo CEO de Consultia, boutique estratégica para América Latina especializada en desarrollo territorial, expansión empresarial y articulación público-privada.

Vea aquí: Carolina Soto declinó y se cayó su nombramiento como presidenta de la CCI: detalles del rechazo del gobierno a su designación

Al frente de la CCI, Orozco tendrá como principal reto trabajar en la reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto. También deberá trabajar en el aporte del gremio al próximo Plan Nacional de Desarrollo, y en la terminación de proyectos de infraestructura en curso.

La declinación de Carolina Soto

Hay que recordar que en las últimas semanas la excodirectora del Banco de la República, Carolina Soto, había sido nombrada para dirigir el gremio de la infraestructura. Sin embargo, su designación llegó a generar incomodidad dentro de la junta directiva de la CCI, por lo que Soto decidió dar un paso al costado.

De hecho, miembros del gremio tenían previsto revisar la designación y revocar su nombramiento. Sin embargo, Soto decidió declinar el nombramiento antes de que eso ocurriera. Su posesión estaba prevista para el 1 de septiembre.

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“Apreciada junta directiva, ante la oposición que generó mi nombramiento como presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, he decidido declinar el ofrecimiento hecho por ustedes”, expresó la excodirectora del Emisor en comunicado oficial.

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