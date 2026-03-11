Creg aprueba nuevo mecanismo para contratar energía; promete tarifas más estables para los hogares

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dio luz verde a la propuesta de Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que establece un nuevo mecanismo para la compra y venta de contratos de energía eléctrica para los hogares.
La normativa también establece las condiciones bajo las cuales los precios resultantes de estas operaciones podrán trasladarse a la tarifa de los usuarios regulados.
Puede leer: Gobierno suspende cobro de energía a damnificados por la emergencia climática
Según la Creg, el esquema cumple con los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad exigidos en la reglamentación del mercado eléctrico.