Hasta uno de cada cuatro trabajadores digitales cambia de empresa en Colombia

Mientras la economía digital colombiana sigue expandiéndose, las empresas enfrentan un desafío que va más allá de ofrecer mejores salarios. La creciente demanda por perfiles especializados en tecnología, datos, analítica e inteligencia artificial está obligando a las organizaciones a replantear sus estrategias para atraer y, sobre todo, retener talento en un mercado donde la rotación puede alcanzar el 25%.

Así lo revelan los estudios Talent Trends 2026: Spotlight en Tecnología, de Michael Page, y Tendencias de Talento en la Industria del Marketing y la Publicidad Digital, de IAB Colombia, que evidencian un cambio en las prioridades de los profesionales del sector y el impacto que esto tiene sobre una industria en plena expansión.

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Actualmente, Colombia registra más de 12.500 posiciones especializadas dentro del ecosistema digital, en un contexto en el que la inversión en publicidad digital alcanzó $3,04 billones, con un crecimiento de 7,6%, impulsando la demanda de perfiles relacionados con tecnología, automatización, producto digital, analítica y ciencia de datos.

Sin embargo, la oferta de talento no crece al mismo ritmo. Las empresas reportan dificultades para encontrar profesionales con habilidades técnicas avanzadas, pensamiento analítico y conocimientos interdisciplinarios, un desbalance que se refleja en una alta movilidad laboral dentro del sector.

Según el informe, la rotación promedio en la industria digital oscila entre 10% y 25%, mientras que los trabajadores de las nuevas generaciones permanecen entre 1,5 y dos años en una misma organización.