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Autoridades descartaron explosivos en extintor que obligó al cierre de la avenida El Poblado, en Medellín

Personal antiexplosivos se dirige hacia la zona para verificar el contenido del paquete sospechoso ubicado en este corredor. Tras las verificaciones, se descartaron las amenazas y se reabrió el paso.

  • Las autoridades cerraron la avenida El Poblado, desde la calle 1, por cuenta de una amenaza de explosivo, la cual fue descartada por el personal de antiexplosivos. FOTO: CORTESÍA
    Las autoridades cerraron la avenida El Poblado, desde la calle 1, por cuenta de una amenaza de explosivo, la cual fue descartada por el personal de antiexplosivos. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 58 minutos
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Por la alerta de un paquete sospechoso, las autoridades tomaron la determinación de hacer un cierre preventivo en la avenida El Poblado, desde la Clínica Medellín, en la tarde de este martes. Personal de antiexplosivos, después de las evaluaciones preventivas, descartaron cualquier riesgo.

El reporte se registró a las 2:40 de la tarde, por lo que agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzaron con los cierres preventivos con el fin de evitar riesgos en las personas que transitan por este sector.

De acuerdo con el primer reporte, un extintor abandonado habría generado la alerta y los policiales ya se acercan a la zona para establecer si estaría cargado de explosivo o, si por el contrario, sería una falsa alarma.

Entérese: ¿Quién estaba detrás de los explosivos en Plaza Botero? Investigan posible vínculo con disidencias de las Farc

Después de una inspección con los perros antiexplosivos y de hacer las valoraciones correspondientes, los uniformados verificaron que el extintor no tenía ninguna carga explosiva, por lo que, después de 30 minutos, las autoridades decidieron reabrir el paso vehicular.

Ante el reporte de riesgo, las autoridades tomaron la determinación de aplicar todos los protocolos para estos casos, situación que generó una congestión vial en los vehículos que se movilizan desde y hacia el sur del Valle de Aburrá.

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La amenaza más reciente de este tipo se presentó el pasado 3 de julio, luego de que se abandonara un paquete sospechoso en la Plaza Botero, en el centro de Medellín. Todo, luego de que se viera un maletín con pentolita y cordón detonante.

Ante esta situación, las autoridades detuvieron a una persona señalada de transportar este contenido y con ello iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido con estos hechos.

A esto se le sumó lo sucedido el pasado 26 de junio en las afueras del Centro Administrativo Municipal de Itagüí (CAMI), cuando una persona abandonó una caneca con pinturas. Sin embargo, pese al contenido, por la sospecha se desplegó un gran operativo.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Por qué cerraron la avenida El Poblado este martes?
La avenida El Poblado fue cerrada de manera preventiva por el hallazgo de un paquete sospechoso cerca de la Clínica Medellín. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad mientras verificaban si el objeto representaba un riesgo.
2. ¿Qué era el objeto que generó la alerta en la avenida El Poblado?
El objeto que originó la emergencia era un extintor abandonado. Tras la inspección realizada por el personal especializado, se confirmó que no contenía explosivos.
3. ¿Cuánto tiempo permaneció cerrada la avenida El Poblado?
Según la información oficial, el cierre preventivo duró aproximadamente 30 minutos, tiempo durante el cual se realizaron las inspecciones de seguridad antes de reabrir la vía.

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