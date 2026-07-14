Autoridades descartaron explosivos en extintor que obligó al cierre de la avenida El Poblado, en Medellín

Por la alerta de un paquete sospechoso, las autoridades tomaron la determinación de hacer un cierre preventivo en la avenida El Poblado, desde la Clínica Medellín, en la tarde de este martes. Personal de antiexplosivos, después de las evaluaciones preventivas, descartaron cualquier riesgo.
El reporte se registró a las 2:40 de la tarde, por lo que agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín comenzaron con los cierres preventivos con el fin de evitar riesgos en las personas que transitan por este sector.