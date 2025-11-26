Gobierno anuncia alivios para empresas de energía y pide a Hacienda $600.000 millones para enfrentar crisis de liquidez

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno Nacional ya puso en marcha la cesión de derechos de subsidios, una medida que buscar devolver la liquidez a las empresas del sector eléctrico.
Palma confirmó que ya se han venido avanzando en negociaciones bajo este mecanismo, registrándose desembolsos alrededor de $300.000 millones. Afirmó que espera adquirir unos $600.000 millones que están en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), vinculada al Ministerio de Hacienda.
Puede leer: Demanda de energía en Colombia creció 2,44% en octubre, impulsada por el sector industrial
“Hemos avanzado en la cesión de derechos de subsidios que permiten liquidez a las compañías. Esta iniciativa ya está materializada y demuestra que avanzamos también en el diálogo”, aseguró Palma.