¡Contrastes en Champions! Luis Suárez anotó mientras el Bayern extrañó a Luis Díaz y perdió su invicto

La música de la Champions League volvió a sonar y, con ella, también el nombre de un colombiano que empieza a escribir su propia historia en el torneo más prestigioso del mundo. Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, celebró nuevamente en la jornada 5 y confirmó el gran momento que atraviesa en Portugal. Su gol, el segundo de su equipo, fue una estocada clave en la victoria 3-0 sobre el Brujas de Bélgica, un triunfo contundente que mantiene al conjunto de Lisboa con vida y confianza en la competencia.

El colombiano apareció en el área como lo hacen los delanteros letales: leyendo el espacio, anticipando el movimiento del defensor y definiendo con la serenidad de quien siente que su fútbol está floreciendo en el escenario ideal. Ya son dos anotaciones para él en esta edición de la Champions, un registro que alimenta su protagonismo y lo posiciona como una de las grandes figuras de este Sporting lleno de talento joven. Los otros dos goles del equipo fueron obra de Geovany Quenda y Francisco Trincão, quienes completaron una noche perfecta frente a su afición.

Pero mientras Suárez sonreía, en Inglaterra se vivía un capítulo totalmente opuesto. El poderoso Bayern de Múnich, que acumulaba una impresionante racha de 17 partidos sin perder, cayó por primera vez en la temporada: un 3-1 doloroso ante un Arsenal implacable. Y, curiosamente, la derrota llegó sin la presencia de Luis Díaz, quien sigue pagando la sanción tras su expulsión ante el PSG.

El martes ya habían actuado los equipos de los demás jugadores colombianos. El Benfica de Richard Ríos celebró un valioso 0-2 frente al Ajax, demostrando firmeza y un juego cada vez más sólido. En contraste, el Galatasaray de Dávinson Sánchez no pudo evitar la caída 0-1 ante el Union Saint-Gilloise, un golpe que complica sus aspiraciones de clasificación.

Por su parte, el Napoli logró un 2-0 sin sobresaltos ante el Qarabag, donde actuaron Camilo Durán y Kevin Medina, mientras que la Juventus obtuvo un trabajado 2-3 frente al Bodo Glimt, aunque sin Juan David Cabal, quien continúa su proceso de recuperación tras una lesión.

Y como si la Champions quisiera regalar un carrusel de emociones en un mismo día, los partidos de este miércoles completaron un panorama vibrante. El Pafos igualó 2-2 con el Mónaco en un duelo lleno de alternativas, el Kobenhavn superó 3-2 al Kairat en un choque de ida y vuelta, y el Real Madrid protagonizó otra de sus noches épicas con un 3-4 sobre el Olimpiacos, recordando al mundo que su ADN competitivo no entiende de localías.