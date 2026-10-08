Hay subsidio de hasta $122 millones para construir casa en lote propio

Las familias colombianas que ya cuentan con un lote pueden acceder a un subsidio destinado a la construcción de una vivienda nueva en sitio propio, siempre que el predio y el hogar cumplan las condiciones establecidas.
En la modalidad rural, el aporte económico puede alcanzar los $122.563.350, equivalentes a 70 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
La medida cobra relevancia en un contexto en el que, según información del Ministerio de Vivienda, el 61,2 % de los hogares ubicados en centros poblados y zonas rurales dispersas presenta algún tipo de déficit habitacional.
Uno de los primeros aspectos que debe verificar el hogar es la situación del terreno. No basta con ser propietario: el lote debe encontrarse legalizado y estar habilitado para desarrollar una vivienda.
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Además, el predio debe contar con disponibilidad inmediata y total de servicios públicos. Tampoco puede estar localizado en una zona de riesgo o dentro de un área de preservación natural.
A estas condiciones se suma la licencia de construcción y el cumplimiento de otros requisitos relacionados tanto con el grupo familiar como con las características del proyecto habitacional.
Por eso, una familia que haya recibido un terreno por herencia, lo haya comprado o lo haya obtenido mediante otra modalidad no tiene automáticamente derecho al subsidio. Antes de presentar la solicitud debe comprobar que el inmueble puede ser utilizado legal y técnicamente para construir.