¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

El ecosistema de startups de Medellín atraviesa su mejor momento en los últimos años. La ciudad ingresó por primera vez al top 130 del Índice Global de Ecosistemas de Startups 2026, dejando atrás a ciudades como Río de Janeiro, Monterrey y Abu Dhabi. Esta fue reconocida como la ciudad latinoamericana con el mejor ambiente para hacer negocios y, a su vez, la que mayor cantidad de startups tiene por cada 100.000 habitantes, un indicador que refleja el crecimiento acelerado de los emprendimientos. El año pasado, el ecosistema startup paisa cerró con cifras sólidas: creció 28,5% el número de compañías y levantó más de 157 millones de dólares en inversión para ese nicho de emprendimientos, un repunte superior al 406% en comparación con 2024.

Los cimientos

Detrás del crecimiento acelerado que hoy muestra la ciudad existe una estrategia que comenzó a estructurarse desde 2019 y a consolidarse en 2022, cuando el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE) contrató a la firma McKinsey para analizar el potencial de la capital antioqueña dentro del ecosistema global de innovación. El estudio tomó como referencia el Global Startup Ecosystem Index, elaborado cada año por StartupBlink —uno de los informes más influyentes sobre innovación y emprendimiento tecnológico—, y buscó identificar qué necesitaba Medellín para acelerar el ecosistema de innovación y emprendimiento. A partir de ese diagnóstico surgió una hoja de ruta y posteriormente dio origen a la mesa de emprendimiento innovador del CUEE. Así lo contó Tomás Ríos, director de OnGoing —el centro de impacto y emprendimiento de la Universidad Eafit—. Le puede gustar: StartCo arranca en Medellín con una proyección de US$18 millones en negocios Ese proceso fue fundamental para forjar un camino y unos cimientos para dicho nicho emprendedor. Así, la ciudad determinó las prioridades del ecosistema y comenzó a articular a los diferentes actores públicos y privados alrededor de una visión común de crecimiento y fortalecimiento en materia de empresas de base tecnológica. “El Global Innovation Index mapea qué necesita un ecosistema para ser de talla mundial y Medellín empezó a trabajar justamente sobre esos pilares”, señaló Ríos. Ese índice identifica seis elementos fundamentales para escalar un ecosistema de emprendimiento: cultura innovadora, comunidad, talento, financiamiento, fortalecimiento empresarial y ambiente de negocios. En cultura y fortalecimiento, Medellín comenzó a consolidar programas de formación, atracción de empresas, centros de investigación y espacios de coworking. Las universidades ampliaron su participación con programas de pregrado, posgrado, educación continua y formación ejecutiva orientada al emprendimiento. La construcción de comunidad también tomó fuerza con eventos especializados y espacios de conexión entre emprendedores e inversionistas. Hoy Medellín cuenta con encuentros como StartCo en el primer semestre; y Conexión Summit y el Congreso Internacional de Startups en la segunda parte del año. Además, se espera la reactivación de Smart Capital, un evento enfocado en inversión y emprendimiento. Otro de los factores que comenzó a fortalecerse fue el talento. Ríos destacó que Medellín entendió que no bastaba con crear empresas locales, sino que debía formar emprendedores con visión internacional. Por eso, las universidades y centros de formación empezaron a enfocarse en bilingüismo, mentalidad global y capacidades tecnológicas. El objetivo es que las startups nacidas en Medellín puedan competir y crecer fuera de Colombia.

Ruta N: Pilar del ecosistema

Todo emprendedor sabe que desde el sector público, Ruta N se ha convertido en uno de los pilares del ecosistema para avanzar en esa línea que se trazó la ciudad. Esa entidad no solo ha sido clave para administrar los recursos públicos en favor de los emprendedores paisas y en el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, sino que ha jugado un papel clave para acelerar el ecosistema de innovación. Por ejemplo, uno de los principales retos era combatir el subregistro de startups e inversiones. Por eso nació Startia, una plataforma abierta que centraliza información sobre empresas tecnológicas de Medellín, ventas, inversión levantada y verticales de negocio.

Programas como Medellín Next han impulsado el crecimiento de startups locales, un ecosistema que ya supera las 681 empresas y que vio aumentar la inversión 406% durante el último año. FOTO EL COLOMBIANO.

Esa plataforma permite tener la certeza de que Medellín ya cuenta con más de 681 startups. No obstante, es importante tener la claridad de que el crecimiento del ecosistema no solo se refleja en el número de empresas, sino también en el aumento de la inversión, que se disparó 406% el año pasado, de acuerdo con el Colombia Tech Report. Según Santiago Henao, director de Desarrollo de Negocios CTi de Ruta N, parte de ese crecimiento obedece a programas como Medellín Next, iniciativa creada para fortalecer startups que ya están creciendo y facturando. La primera cohorte del programa reunió a 35 startups y la segunda ya cuenta con 47 compañías seleccionadas. “El objetivo es que esas empresas se conviertan en el próximo gran grupo empresarial de Medellín”, afirmó Henao. Solo para tener una idea, el 82% de los participantes reportó crecimiento en ventas después de su paso por el programa; el 71% estableció alianzas estratégicas con empresas y actores del ecosistema de innovación de Medellín; y un 68% logró expandirse a nuevos mercados, ciudades, países o segmentos de clientes. Un caso de éxito de esas empresas es Somos Internet, que levantó US$40 millones para acelerar su expansión internacional, con entrada al mercado mexicano, y amplió su cobertura en Colombia. Ni hablar de iData Global, que incrementó sus ventas en más de 100%, expandió operaciones hacia Panamá y Argentina, y obtuvo un premio internacional a la excelencia en la industria de inteligencia artificial y tecnología.

¿Por qué Medellín está atrayendo más inversión?

Otro de los factores clave ha sido el fortalecimiento del capital emprendedor y la formación de inversionistas. Ruta N creó Medellín Venture Capital, programa que busca formar inversionistas ángeles, family offices y corporativos interesados en financiar startups. Hasta ahora, la iniciativa ha formado más de 350 inversionistas y espera cerrar 2026 con cerca de 600 participantes. “La idea es que más empresarios paisas crean en el ecosistema y empiecen a invertir en startups”, añadió Henao. ¿Y eso por qué es importante? El 97% de la inversión que llega al ecosistema emprendedor de Medellín proviene de capital externo, por lo que el reto es aumentar la participación de inversionistas locales. Así, el dinero levantado para las startups se expandirá.

Además de atraer capital, el ecosistema busca diversificar las fuentes de financiación y promover herramientas como deuda emprendedora, venture debt (deuda para emprendimientos) y fondos de etapas tempranas. En esa línea apareció Uventures, un fondo de ideación impulsado por Eafit, la Fundación Fraternidad y la Escuela de Ingeniería.

A diferencia de un fondo tradicional de venture capital (capital de riesgo), Uventures invierte en ideas en etapas muy tempranas. Se trata de un fondo pionero en Colombia que combina procesos de incubación con apoyo financiero para impulsar ideas de negocio de universitarios y estudiantes de los últimos grados de bachillerato que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo. La iniciativa fue lanzada en 2025 durante Conexión Summit con un fondo inicial de $12.000 millones para ofrecer programas de acompañamiento de 16 semanas para emprendimientos de Antioquia en su primera fase, brindándoles formación, mentorías, acceso a redes de contacto y conexiones estratégicas con el propósito de facilitar la creación y consolidación de empresas emergentes de alto impacto. La meta no es otra que incubar 300 startups, de las cuales al menos 30 recibirán financiación directa para acelerar su crecimiento.

El centro de impacto: On.going

De esa hoja de ruta que se trazó Medellín y de la necesidad de los emprendedores de conectarse con el ecosistema, surgió On.going, el centro de emprendimiento de impacto de la Universidad Eafit, un jugador crucial en el ecosistema y que busca posicionar a la ciudad como un hub de innovación y startups a nivel global. “Queremos construir el nuevo tejido empresarial desde la academia, conectando talento, empresas, inversionistas y emprendedores (...) los grandes ecosistemas de emprendimiento en el mundo se han desarrollado a partir de las universidades, porque ahí está el talento, los investigadores, los profesores y los estudiantes”, mencionó Ríos, director de On.going. El centro opera bajo cuatro ejes: construcción de comunidad, formación, conexión con empresas y acompañamiento a startups. Cada día, el espacio recibe a más de 180 personas en coworking y realiza eventos permanentes que conectan emprendedores, inversionistas, empresarios y representantes del gobierno.

“Nosotros llevamos las reuniones a menos de un café. Ahí es donde ocurre la magia: en esos encuentros espontáneos que permiten construir una comunidad de manera orgánica. Siempre hemos buscado fortalecer una red de conexiones similar a la que en Stanford denominan community network, donde lo más valioso es el capital social que se genera de forma natural. No se trata de depender de eventos ocasionales, sino de crear espacios donde esas interacciones sucedan todos los días”. Además de los encuentros y programas ejecutivos, On.going ha impulsado una incubadora enfocada en emprendimientos con potencial de crecimiento. Ese semillero completa siete cohortes y ha acompañado más de 230 iniciativas empresariales, impactando a unas 600 personas. De esos proyectos, el 40% ya se formalizó como empresa y cerca del 80% de los formalizados ya factura y genera empleo.

La internacionalización