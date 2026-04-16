“Seguiremos en Medellín para 2027”, Juan Gabriel Arboleda, fundador de StartCo

Medellín continúa posicionándose como uno de los principales ecosistemas de emprendimiento en América Latina, una condición que explica por qué eventos como StartCo buscan mantenerse en la ciudad.
Este desarrollo de subastas de startups resultan un impulsor de innovación para la ciudad, dado a la gran cantidad de inversión que pueden llegar a mover, pero también por la visita de inversores y fondos de capital que arriban a la ciudad.
Hay que recordar que StartCo nació como evento en Medellín, pero tuvo un periodo de ausencia. La subasta volvió a la ciudad en 2025 y este es su segundo año consecutivo en la capital paisa.