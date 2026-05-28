El club de los US$2 billones: los aliados de Elon Musk que se volverían multimillonarios con la salida a bolsa de SpaceX

La esperada Oferta Pública Inicial (OPI) de SpaceX ya se perfila como uno de los eventos financieros más importantes de la década. La compañía aeroespacial fundada por Elon Musk prepara su debut bursátil con una valoración cercana a los US$2 billones. una cifra que no solo sacudiría a mundo financiero, sino que consolidaría el enorme poder económico construido alrededor del ecosistema empresarial del magnate sudafricano.
Actualmente, SpaceX ya supera una valoración de US$1,03 billones tras su integración con xAI. Sin embargo, el mercado anticipa que el entusiasmo por la inteligencia artificial, la industria espacial y los servicios satelitales podrían impulsar aún más el valor de la empresa una vez llegue al mercado público.
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De acuerdo con Bloomberg, la expectativa alrededor de la operación también alimenta la posibilidad de que Musk se convertirá en el primer billonario de la era moderna. Pero detrás del fundador de Tesla y SpaceX existe un grupo de ejecutivos e inversores históricos que también podrían ingresar al exclusivo club de las grandes fortunas globales.