Juan Alberto Londoño, quien se desempeñó como viceministro de Hacienda durante gran parte de la presidencia de Iván Duque, afirmó en una columna de opinión que el gobierno no tiene los instrumentos legales para subsidiarle el 50% del Soat a los vehículos que previamente había anunciado: motocicletas de bajo cilindraje, autos de negocio, taxis, microbuses urbanos y servicio público urbano e intermunicipal.

Según escribió el exfuncionario en el diario La República, “no se observa la existencia de una ley que autorice al gobierno a otorgar este tipo de subsidio, de igual manera, no se encuentra partida presupuestal que asigne recursos para tal propósito, con lo cual no existe autorización legal o título de gasto para tal propósito”.