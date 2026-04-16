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SIC investiga a Ticket Colombia por venta de boletas para BTS, tras denuncias de usuarios

La primera visita de BTS a Colombia disparó la demanda de boletería y llevó a la SIC a vigilar la venta de entradas para sus conciertos del 2 y 3 de octubre de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.

  • La agrupación musical surcoreana BTS estará en Colombia por primera vez. Foto: Cortesía / Ticket Colombia / SIC
    La agrupación musical surcoreana BTS estará en Colombia por primera vez. Foto: Cortesía / Ticket Colombia / SIC
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 15 horas
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El pasado febrero, cuando apenas arrancaba la expectativa por el concierto de BTS en Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió activar un seguimiento preventivo por los antecedentes de ventas masivas y colapsos digitales en eventos similares a este.

Según explicó la entidad, este monitoreo se dio “en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el seguimiento a las actividades relacionadas con el concierto de la agrupación musical BTS, programado para los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá”.

Entérese: Tras el anuncio de su concierto en Colombia, las reproducciones de BTS se dispararon en el país

Con ese punto de partida, el proceso avanzó a una fase más concreta. A través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, la SIC abrió una averiguación preliminar con el objetivo de “conocer en detalle la información que sería suministrada a los consumidores, así como las medidas tecnológicas implementadas durante las etapas de preventa y venta de boletería”, por la alta demanda de fanáticos en el país.

Ese primer paso derivó en requerimientos formales. La SIC pidió explicaciones tanto a la promotora del evento, PROMOTORA DE COLOMBIA S.A.S., como a la empresa encargada de la boletería, TICKET COLOMBIA S.A.S. para verificar si estaban cumpliendo con las normas de protección al consumidor.

Lea también: BTS en Colombia: Ticketmaster responde a la polémica por reventa y boletas agotadas

Pero tras la avalancha de quejas de usuarios que reportaron dificultades para comprar entradas, la Superintendencia endureció su actuación, y esta vez, llegaron nuevos requerimientos más detallados.

En estos, la entidad exige claridad sobre “la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización”.

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Lo que sigue ahora es una fase abierta. La SIC continuará con las actuaciones y no descarta tomar medidas si encuentra irregularidades. Como lo advirtió, “continuará adelantando las actuaciones correspondientes, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores, y de ser el caso, adoptará las medidas a que haya lugar conforme a la normativa vigente”.

Por ahora, el caso entra en una etapa de respuestas de las empresas. De lo que expliquen, y de lo que la autoridad logre comprobar, dependerá si esto queda en una revisión preventiva o escala a sanciones.

Siga leyendo: Si no alcanzó boleta para BTS, cuidado: alertan por esta modalidad de estafa en conciertos

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la SIC investiga el concierto de BTS en Bogotá?
Por quejas de usuarios sobre fallas en la compra de boletas, posibles problemas de transparencia y colapsos en las plataformas de venta.
¿Qué empresas están siendo investigadas?
La promotora del evento y la empresa encargada de la boletería, para verificar si cumplieron las normas de protección al consumidor.
¿Puede haber sanciones por la venta de boletas?
Sí. Si la SIC encuentra irregularidades, podría imponer sanciones económicas o medidas correctivas a las empresas involucradas.

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