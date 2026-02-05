Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas tendrán que explicar a la SIC cómo fijan sus precios

En una decisión que ha generado gran debate en el sector privado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una serie de requerimientos formales a empresas de distintos sectores para examinar cómo están definiendo sus precios, los esquemas de descuentos y los márgenes de ganancia. Según confirmó la superintendente Cielo Rusinque a Blu Radio, las primeras compañías en recibir estos requerimientos fueron Nalsani S.A.S. (Totto), Whirlpool Colombia, Continente S.A.S., Panamericana Librería y Papelería, y Supertiendas y Droguerías Olímpica. Puede leer: ¿Control de precios? Gremios estallan contra la SIC tras solicitudes de información a empresas del país La funcionaria informó que se espera que el número de empresas requeridas supere las 50 en el corto plazo.

La SIC responde a cuestionamientos sobre un “control de precios”

La decisión sigue encendiendo las alarmas en distintos sectores empresariales ante lo que consideran una eventual intervención del regulador en los mecanismos de fijación de precios y en la autonomía de las compañías para definir sus estrategias comerciales. Al respecto, la superintendente aclaró que la información solicitada hace parte de indagaciones preliminares y que, por ahora, no corresponde a investigaciones formales, motivo por el cual este tipo de requerimientos suele manejarse de manera anonimizada. Rusinque señaló que estas actuaciones de la SIC “no implican en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”. Lea también: ¿Petro está desesperado por controlar los precios para evitar mayor inflación tras decretar mínimo del 23,7%? Asimismo, explicó que el objetivo es establecer si existen eventuales infracciones al Estatuto del Consumidor, como la promoción de descuentos que no serían reales o que se mantienen sin variaciones durante periodos prolongados.

Gremios expresan su preocupación