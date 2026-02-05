x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Totto, Panamericana, Olímpica y otras 50 empresas tendrán que explicar a la SIC cómo fijan sus precios

La decisión de la Superintendencia ha encendido las alarmas en distintos sectores empresariales, que han expresado su preocupación por una eventual intervención en la autonomía de las compañías para definir sus estrategias comerciales. ¿Qué responden?

  • Según la SIC, la información solicitada hace parte de indagaciones preliminares y, por ahora, no corresponde a investigaciones formales. Foto: Archivo El Colombiano y Cortesía
    Según la SIC, la información solicitada hace parte de indagaciones preliminares y, por ahora, no corresponde a investigaciones formales. Foto: Archivo El Colombiano y Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
bookmark

En una decisión que ha generado gran debate en el sector privado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una serie de requerimientos formales a empresas de distintos sectores para examinar cómo están definiendo sus precios, los esquemas de descuentos y los márgenes de ganancia.

Según confirmó la superintendente Cielo Rusinque a Blu Radio, las primeras compañías en recibir estos requerimientos fueron Nalsani S.A.S. (Totto), Whirlpool Colombia, Continente S.A.S., Panamericana Librería y Papelería, y Supertiendas y Droguerías Olímpica.

Puede leer: ¿Control de precios? Gremios estallan contra la SIC tras solicitudes de información a empresas del país

La funcionaria informó que se espera que el número de empresas requeridas supere las 50 en el corto plazo.

La SIC responde a cuestionamientos sobre un “control de precios”

La decisión sigue encendiendo las alarmas en distintos sectores empresariales ante lo que consideran una eventual intervención del regulador en los mecanismos de fijación de precios y en la autonomía de las compañías para definir sus estrategias comerciales.

Al respecto, la superintendente aclaró que la información solicitada hace parte de indagaciones preliminares y que, por ahora, no corresponde a investigaciones formales, motivo por el cual este tipo de requerimientos suele manejarse de manera anonimizada.

Rusinque señaló que estas actuaciones de la SIC “no implican en ninguna manera una intervención o una pretensión de fijar los precios, sino una orientación a estudiar los elementos que conforman esa estructura”.

Lea también: ¿Petro está desesperado por controlar los precios para evitar mayor inflación tras decretar mínimo del 23,7%?

Asimismo, explicó que el objetivo es establecer si existen eventuales infracciones al Estatuto del Consumidor, como la promoción de descuentos que no serían reales o que se mantienen sin variaciones durante periodos prolongados.

Gremios expresan su preocupación

No obstante, los gremios empresariales mantienen sus reparos. Uno de los pronunciamientos más duros provino de Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, quien advirtió que fiscalizar cuánto gana una empresa o cómo define sus políticas de mercado, sin indicios claros de ilegalidad, “no solo es riesgoso, sino que podría resultar inconstitucional”.

A su juicio, cuando el regulador cruza esa frontera, el mercado deja de ser libre. “Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”, señaló.

La dirigente gremial insistió en que la labor de vigilar los mercados no implica exigir explicaciones detalladas sobre la fijación de precios o márgenes.

“El Estado puede investigar conductas ilegales concretas, pero no solicitar de manera masiva y preventiva la lógica interna de los precios, como si todas las empresas fueran sospechosas”, puntualizó.

Desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), su presidente, Jaime Alberto Cabal, calificó la actuación de la SIC como un “paso en falso” que, a su juicio, desnaturaliza la función de la entidad y la acerca peligrosamente a una “Superintendencia de Precios”.

En contexto: ¿Qué busca la SIC? Investigación sobre precios y ganancias inquieta a empresarios

Cabal sostuvo que exigir a un establecimiento el desglose de la fijación de precios de más de 40.000 referencias resulta inviable y evidencia un desconocimiento de la dinámica microeconómica del comercio.

Siga leyendo: Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

Y añadió que es “una perogrullada” indagar por variaciones de precios en alimentos perecederos, cuyos valores cambian a diario en las centrales mayoristas, o cuestionar los descuentos en sectores como ropa y calzado, donde estos responden a la necesidad de liquidar inventarios excedentes.

Temas recomendados

Empresas
Sectores económicos
Industria
Superintendencia de Industria y Comercio
Comercio
Colombia
Cielo Rusinque
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida