¿Tiene un Toyota o un Volvo? La SIC alerta sobre estos 13 modelos por defectos de fábrica

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un llamado a los propietarios de varios modelos de Toyota y Volvo en Colombia para que verifiquen si sus vehículos hacen parte de campañas de seguridad vigentes, luego de detectar posibles defectos de fábrica que podrían incrementar el riesgo de accidentes o incluso de incendios. A través de sus canales oficiales, la entidad recordó que las inspecciones y reparaciones derivadas de estas campañas no tienen ningún costo para los consumidores y recomendó acudir a un concesionario o taller autorizado para confirmar si el vehículo está incluido. Entérese: ¿Busca carro o moto muy barato? SAE abrió subasta de vehículos desde $2 millones

Las alertas para vehículos Volvo

En el caso de Volvo, la SIC informó que los propietarios de los modelos EX30, XC40, C40, XC60, XC90, S60 y S80 deben revisar si su vehículo hace parte de alguna de las campañas de seguridad. La primera alerta corresponde a los Volvo EX30 modelos 2025 y 2026. Según la entidad, se identificó un posible sobrecalentamiento de algunas celdas de la batería de alto voltaje, situación que podría provocar un incremento anormal de la temperatura y, en escenarios extremos, derivar en un incendio.

#SICTeAlerta

La seguridad también es prevención. Si eres propietario de un vehículo TOYOTA, revisa si tu modelo hace parte de una campaña de seguridad vigente.



Desliza este carrusel para conocer los modelos involucrados y mantén tu vehículo al día.

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Le puede interesar: ¿Cuándo está previsto que rote el pico y placa en Medellín? Pilas a estas fechas, que ya se está acabando el primer semestre La segunda alerta involucra los Volvo EX40 y C40 modelo 2026, así como algunos XC60 y XC90 de los años 2025 y 2026. La SIC explicó que al utilizar el modo “B” en vehículos híbridos enchufables o la función One Pedal Drive en los eléctricos, la funcionalidad de frenado podría desactivarse temporalmente después de descender una pendiente, aumentando el riesgo de accidente.

Las fallas detectadas en Toyota

La autoridad también emitió tres alertas para diferentes referencias de Toyota. La primera afecta a las Land Cruiser 300 modelos 2022 a 2024 y a las Tundra 2023 y 2024. En estos vehículos se detectó un posible defecto en los cojinetes del motor V35A, que podría ocasionar un funcionamiento irregular del motor, impedir el encendido o hacer que este se apague de forma inesperada.

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La seguridad también es prevención. Si eres propietario de un vehículo TOYOTA, revisa si tu modelo hace parte de una campaña de seguridad vigente.



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La segunda campaña incluye las RAV4 PHEV 2023, las Land Cruiser Prado y Land Cruiser 300 modelos 2024 y 2025, además de la bZ4X 2023. En estos casos, la imagen de la cámara de reversa podría congelarse brevemente al seleccionar la reversa poco después de encender el vehículo, reduciendo la visibilidad durante la maniobra. Lea más: Reto que dejan vehículos eléctricos en Medellín: ¿qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil? La tercera alerta vuelve a involucrar a la Land Cruiser 300 modelos 2022 a 2024. De acuerdo con la SIC, existe la posibilidad de que no se produzca la comunicación entre la unidad de control electrónico de la transmisión (ECU) y la ECU del motor cuando ocurre una falla. Esto podría provocar un exceso de revoluciones en la transmisión, daños mecánicos y pérdida de potencia mientras el vehículo circula a altas velocidades, condiciones que incrementan el riesgo de accidente o incendio.

¿Qué deben hacer los propietarios?