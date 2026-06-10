Colombia registra en junio la semana con mayor dependencia de gas importado en su historia

La crisis energética en Colombia es cada vez más palpable. En 2024, el país perdió su autosuficiencia y pasó depender del gas natural licuado (GNL) extranjero. Una realidad que empeora, pues el país registró en la primera semana de junio el mayor porcentaje de gas importado de toda su historia.
Así es, en ese periodo el 32% del gas consumido en el país provino de importaciones realizadas a través de la planta regasificadora de Cartagena, según datos del Sistema Electrónico de Gas.
Es comprensible que los expertos muestren preocupación. La situación es resumida por los analistas como una alerta sobre la pérdida de autosuficiencia energética del país y el creciente déficit entre la oferta nacional de gas y la demanda de hogares, industrias, comercios y plantas de generación eléctrica.
Sergio Cabrales, docente y consultor del sector minero-energético, sostuvo que el porcentaje supera los niveles observados en abril de 2024, cuando las importaciones representaron el 30% del consumo, y octubre de ese mismo año, cuando alcanzaron el 31%.
Lea igual : La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe
El repunte obedece a una reducción sostenida de la producción nacional de gas, fenómeno que ha obligado al país a depender cada vez más de los cargamentos importados de gas natural licuado.