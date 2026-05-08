Satena suma dos nuevos Twin Otter para fortalecer rutas regionales en Colombia

Satena avanza en su plan de fortalecimiento operacional con la incorporación de dos nuevas aeronaves DHC-6-300G Twin Otter, modelos especializados en operaciones regionales y reconocidos por su capacidad para operar en pistas cortas y territorios de difícil acceso.

Las nuevas aeronaves, serie 999 matrícula HK5468 / FAC1402 y serie 1000 matrícula HK5469 / FAC1403, despegaron desde Calgary, Canadá, iniciando oficialmente su vuelo ferry hacia Colombia. Con esta incorporación, la aerolínea estatal busca ampliar la conectividad aérea y reforzar su cobertura en zonas apartadas del país.

Según informó la compañía, las aeronaves se integrarán próximamente a su flota para fortalecer la operación en regiones donde el transporte aéreo es fundamental para la movilidad y el acceso a servicios básicos.

“La incorporación de estas aeronaves representa un paso importante dentro de nuestra estrategia de fortalecimiento operacional y expansión de conectividad. En Satena seguimos trabajando para llegar a más regiones y brindar un servicio cada vez más eficiente a los colombianos”, afirmó Óscar Zuluaga Castaño, presidente de la aerolínea.

La aeronave serie 999 HK5468 / FAC1402 tiene previsto arribar a Bogotá mañana sábado, 9 de mayo, aterrizando en el aeropuerto internacional El Dorado, luego de completar una ruta que incluye escalas en Estados Unidos, Jamaica y Colombia.

El trayecto contempla los siguientes destinos: Calgary, Great Falls, Rapid City, Olathe, Meridian, Tallahassee, Key West, Kingston, Cartagena y finalmente Bogotá.