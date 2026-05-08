Jota Pe Hernández denuncia supuesto plan para asesinarlo junto a su familia: “riesgo real e inmediato”

El senador Jota Pe Hernández denunció públicamente que fue informado sobre un presunto plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia, situación que calificó como una amenaza “directa e inminente” y frente a la cual aseguró que existe un “riesgo real e inmediato”. A través de una carta fechada el 8 de mayo de 2026 y dirigida al Senado de la República, el congresista afirmó que recibió información oficial por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre un supuesto plan para asesinarlo. En el documento, Hernández señaló que la comunicación de la Fiscalía incluye elementos de juicio relacionados con una denuncia penal que actualmente se encuentra en curso y que, según indicó, sustentaría la gravedad de la amenaza.

Comunicado oficial del senador Jota Pe Hernández.

“Me veo en la obligación de poner en conocimiento con carácter de urgencia, que soy víctima de un plan criminal de alto riesgo, cuyo propósito explícito es atentar contra mi vida y la de mi familia”, escribió el senador en la misiva. Lea aquí: Ministro Sanguino denunciará a congresistas por supuestos de llamados a “invasión” de EE. UU. y “afectar la soberanía del país” El congresista aseguró que hasta el momento no se habrían adoptado medidas de protección suficientes para responder a la gravedad de la situación.

“A la fecha, mi seguridad y la de mi núcleo familiar se encuentran en riesgo real e inmediato, sin que se hayan adoptado las medidas de protección efectivas y suficientes que la gravedad del caso exige”, agregó en el documento. En la carta, Hernández también relacionó las amenazas con su rol político como figura de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Conozca: Nadia Blel es la senadora más votada; Lidio García y Jota Pe la siguen Según manifestó, su condición de senador crítico del Ejecutivo y su exposición pública hacen que los hechos denunciados requieran una reacción institucional inmediata. “En mi condición de Senador de la República, ampliamente reconocido por ejercer una posición crítica y de oposición frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, considero que los hechos puestos en conocimiento revisten la máxima gravedad”, afirmó.

Jota Pe Hernández, senador de Colombia. FOTO: Colprensa.

El senador informó además que adjuntó la denuncia correspondiente y pidió que cualquier actuación o decisión derivada del caso le sea notificada oficialmente. Lea más: Denuncian que grupos armados no dejan hacer campaña por Paloma Valencia en municipios del Valle La comunicación también indica que la alerta será remitida a distintas entidades nacionales e internacionales, entre ellas la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles públicos sobre el presunto plan denunciado por el congresista ni sobre posibles responsables detrás de las amenazas.

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