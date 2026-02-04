Inflación subiría a 6,3% y desempleo a 9% tras alza del salario mínimo, advierte informe del BanRep

Ya lo había advertido Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, en el foro de Perspectivas Económicas de EL COLOMBIANO, que se realizó en noviembre: “el aumento desmedido del salario mínimo hace más difícil bajar la inflación”.
Por eso, el alza histórica de más del 23% por decreto obligó al Banco de la República a hacer un reajuste, de manera significativa, a sus proyecciones de inflación y desempleo, al advertir que el incremento, muy por encima de lo anticipado, generará presiones persistentes sobre los precios y el mercado laboral.
De acuerdo con el Informe de Política Monetaria – enero de 2026, la inflación anual cerraría este año en 6,3%, casi el doble del 3,6% previsto en el informe de octubre pasado. En paralelo, el pronóstico de desempleo subió hasta 9%, lo cual es la primera vez que el Emisor pronostica los efectivos derivados del aumento del mínimo, reflejando los posibles efectos del choque de este sobre los costos de las empresas y la dinámica del empleo.
“Frente al Informe de octubre, se esperan mayores presiones alcistas sobre los precios, debido al ajuste no anticipado del salario mínimo legal para 2026”, señala el documento.
