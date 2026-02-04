Inflación subiría a 6,3% y desempleo a 9% tras alza del salario mínimo, advierte informe del BanRep

Un choque salarial fuera de los supuestos del Emisor

El Banco de la República duplicó su previsión de inflación para 2026 hasta 6,3% y anticipó un aumento del desempleo en un entorno de mayores costos laborales. FOTO: CAMILO SUÁREZ

El Banco es explícito en que el incremento decretado superó ampliamente los supuestos técnicos con los que se construyó el escenario anterior. Mientras en octubre se trabajaba con un ajuste cercano al 6 %, el aumento final fue casi cuatro veces mayor. “El salario mínimo aumentó en 23,2%, superando por un amplio margen las cifras históricas, la suma de la inflación de 2025 y el incremento de la productividad laboral”, advierte el informe. En términos concretos, el Emisor calcula que el ajuste implicó 17,2 puntos porcentuales por encima de la inflación de 2025 (5,1%) más la productividad (0,9%), un desbalance que no se veía desde 1993. Le puede interesar: “Están actuando desde las cavernas económicas”: Petro arremetió contra el Banrep por alza de 100 puntos a tasas

Más inflación y convergencia aplazada

Aunque el Banco reitera que la inflación seguirá acercándose gradualmente a la meta del 3% gracias a la política monetaria, reconoce que el choque salarial retrasa ese proceso varios trimestres. “La senda de pronóstico se revisó al alza en el horizonte de pronóstico y la convergencia a la meta se postergaría por algunos trimestres”, indica el documento. Además del salario mínimo, el Emisor incorpora otros factores que refuerzan el escenario inflacionario: una demanda interna más fuerte de lo estimado, una brecha del producto positiva durante todo 2026, mayores impuestos derivados de la emergencia económica y aumentos previstos en precios regulados como el gas.

Servicios y costos laborales, el principal canal de transmisión

El informe advierte que el traspaso del aumento del salario mínimo a los precios será más intenso en los servicios, especialmente en rubros intensivos en mano de obra. “Los mayores costos laborales asociados, principalmente con el aumento significativo del salario mínimo, afectarían en mayor medida a los precios de los servicios, como ocurrió en 2025”, señala el Banco. Arriendos, turismo y otros servicios mostrarían una mayor persistencia inflacionaria, agravada por la reducción de la jornada laboral, el aumento de los recargos nocturnos y dominicales y la limitada oferta de vivienda nueva. Como resultado, la inflación básica —sin alimentos ni regulados— también fue revisada al alza y se ubicaría en 6,3% a finales de 2026, frente al 3,5% previsto anteriormente. Conozca también: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana

El impacto sobre el empleo también preocupa