Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Mar de leva en el Caribe es un “riesgo para la vida”, advierte meteorólogo Max Henríquez

Vientos de hasta 40 km/h, oleaje elevado y lluvias intensas mantienen en alerta a varias zonas del país. El experto pidió evitar el mar y extremar precauciones, mientras Santa Marta ya declaró alerta roja por posibles emergencias.

  • El aumento del oleaje y los fuertes vientos en el Caribe mantienen en alerta a las autoridades, que recomiendan evitar el ingreso al mar y extremar medidas de seguridad. FOTO: captura de pantalla.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Las lluvias intensas y el aumento del oleaje en varias zonas del país encendieron las alertas de autoridades y expertos. El meteorólogo Max Henríquez lanzó una advertencia sobre el fenómeno de mar de leva que afecta especialmente a la región Caribe y que podría representar un peligro para habitantes y turistas.

A través de su cuenta en la red social X, el especialista explicó que los fuertes vientos registrados en los últimos días están empujando el mar hacia la costa, generando condiciones marítimas inestables.

Conozca: Lluvias tienen en riesgo 260.000 reses y causan pérdidas millonarias a bananeros

“El viernes de nuevo van a soplar vientos del norte y el sábado con mayor fuerza, como para dar algún tipo de mar de leva. Hay que estar atentos. ”, señaló Henríquez. Según detalló, ráfagas de entre 30 y 40 kilómetros por hora están impulsando el mar Caribe hacia las costas de Colombia, Panamá y Costa Rica, lo que provoca oleaje elevado y corrientes peligrosas.

El experto recordó que este fenómeno hace parte de la variabilidad climática y suele repetirse cada cierto número de años. Sin embargo, advirtió que puede tener consecuencias graves si no se acatan las recomendaciones.

“Es riesgoso para la vida de los costeños y turistas”, enfatizó, al tiempo que pidió evitar actividades recreativas en el mar mientras persistan las condiciones adversas.

Henríquez también señaló que febrero históricamente es un mes lluvioso en buena parte del país. Por ello, la alerta no se limita a la costa Caribe. “La alerta por lluvias se extiende al centro y sur del país”, explicó.

Lea también: Con lluvias intensas y embalses en niveles altos: ¿bajará el precio de la energía en Colombia?

Una de las ciudades más impactadas ha sido Santa Marta, donde las precipitaciones provocaron momentos de tensión por posibles crecientes súbitas. Ante el riesgo, la Alcaldía declaró alerta roja y reforzó los llamados de prevención a la ciudadanía.

A esto se suma que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene una alerta naranja meteomarina por el incremento de la velocidad del viento y la altura del oleaje frente a las costas samarias.

Las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo insistieron en extremar precauciones, evitar el ingreso al mar y mantenerse informados a través de canales oficiales, mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

