Royal Enfield ya creció 40% en ventas y proyecta cerrar con récord de 7.500 motos este 2026

Royal Enfield, conocida por sus diseños clásicos y por ser el líder mundial en producción de motocicletas del segmento medio, inició 2026 con un crecimiento significativo en el mercado colombiano. La marca apunta a comercializar más de 7.500 unidades este año. Durante el primer trimestre del año (enero - marzo), la compañía comercializó 1.725 motocicletas en el país. La cuota representó un aumento de 40% frente a las 1.230 unidades vendidas en el mismo periodo de 2025. Le puede gustar: Venta de motos en Colombia creció 40% en marzo; estas son las marcas más vendidas Este resultado consolida la tendencia positiva que la marca venía mostrando en el país, en línea con su expansión en el segmento de motos de cilindrada media.

Royald Enfield proyecta vender más de 7.500 motos este 2026

Y es que dicha marca se trata de una de las más antiguas en el mundo, con más de 125 año en el mercado. En Colombia ha contado con una expansión en ventas destacada. Hay que recordar que a partir de 2021, la multinacional india comenzó a ensamblar motocicletas directamente en Envigado, algo que también a impulsado sus ventas. De hecho, en 2025 tuvo resultados récord. Registró más de 5.000 motocicletas vendidas en el año. La compañía proyecta un crecimiento de doble dígito para 2026. Las expectativas apuntan a superar el 50% de crecimiento, impulsadas por un portafolio renovado y la expansión de los canales de distribución.

¿Qué explica el crecimiento de la marca?

El desempeño reciente de la compañía responde a una estrategia basada en varios factores, entre ellos un portafolio enfocado en el segmento medio, el lanzamiento de modelos con especificaciones técnicas competitivas y el fortalecimiento de su red de distribución. A esto se suma una comunidad de usuarios activa y una agenda constante de experiencias en carretera que han permitido estrechar el vínculo con los motociclistas. Amaury Layolle, sales manager de Royal Enfield para Latinoamérica, comentó que “el crecimiento de la marca en Colombia no se explica solo por cifras o productos, sino por una comunidad que vive la marca con autenticidad”.

Royal Enfield registró un crecimiento de 40% en ventas durante el primer trimestre de 2026 en Colombia. FOTO EL COLOMBIANO.

La compañía ha identificado un cambio en el comportamiento del consumidor colombiano, que está migrando hacia motocicletas de mayor cilindraje, mejor equipadas y con un componente emocional más fuerte. Este fenómeno ha favorecido el posicionamiento de Royal Enfield, que ya alcanza una participación cercana al 10% en este segmento en el país. A nivel global, la marca tiene cerca del 8% del mercado en motocicletas de cilindrada media.

Modelos clave: Himalayan 450 y Meteor 350