En la tarde de ayer renunciaron a la junta del Grupo Sura cuatro miembros que no están alineados con el banquero Jaime Gilinski. Esta fue una respuesta a los movimientos del magnate caleño que desde hace un año está detrás del negocio de galletas del GEA y muchos más.

A tan solo ocho días de que termine la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que lanzó el jeque árabe Tahnoun bin Zayed por Nutresa, se están dando movimientos al interior de la junta de Sura que no parecen de empresarios sino de ajedrecistas.

La historia es así: en la mañana de ayer, JGDB Holdings y Nugil, empresas con las que Gilinski ha lanzado sus ofertas por las compañías paisas, solicitaron convocar una asamblea extraordinaria de accionistas de Sura para el próximo viernes, día en que terminará la OPA por hasta el 31,25% de Nutresa.

El objetivo de Gilinski es darle un espaldarazo a su socio árabe desde adentro de Sura. Al parecer quería modificar los estatutos de la empresa para que la asamblea de accionistas decidiera vender las acciones y no la junta.

A todas luces, se trata de una movida interesante, máxime cuando la junta de Sura estaba maniatada para decidir. Y es que dos miembros fueron inhabilitados por la Supersociedades; así las cosas, Gilinski quedó con tres miembros apoyándolo y dos en contra.

Como se necesitan mínimo cuatro votos favorables de la junta de Sura para aprobar decisiones, a Gilinski no le daban las cuentas. Entonces el as bajo la manga fue apelar a que la asamblea tomara la decisión porque ahí tendría mayorías, entendiendo que Nutresa no podría votar por ser la sociedad sujeta de la OPA. Así, el camino le quedaría allanado para que se aprobara la venta del 35,23% que Sura posee en Nutresa, al árabe.