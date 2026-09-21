Renta Ciudadana: Gobierno inicia cuarto giro de 2026 por $346.342 millones, ¿quiénes reciben el pago?

Desde este 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2026, Prosperidad Social realizará la cuarta entrega del año de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con una inversión de $346.342 millones para atender a 804.478 hogares en todo el país.
La entidad informó que la transferencia tendrá cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas. Frente al tercer ciclo de 2026, el presupuesto aumentó en $17.604 millones, equivalente a 5,4%, mientras que la cobertura creció en 32.924 hogares, un 4,3%.
De acuerdo con Prosperidad Social, 605.064 hogares recibirán el beneficio por estar vinculados a la atención de niños y niñas menores de seis años, mientras que otros 55.722 hogares corresponden a cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.
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