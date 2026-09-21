Renta Ciudadana: Gobierno inicia cuarto giro de 2026 por $346.342 millones, ¿quiénes reciben el pago?

Desde este 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre de 2026, Prosperidad Social realizará la cuarta entrega del año de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, con una inversión de $346.342 millones para atender a 804.478 hogares en todo el país. La entidad informó que la transferencia tendrá cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas. Frente al tercer ciclo de 2026, el presupuesto aumentó en $17.604 millones, equivalente a 5,4%, mientras que la cobertura creció en 32.924 hogares, un 4,3%. De acuerdo con Prosperidad Social, 605.064 hogares recibirán el beneficio por estar vinculados a la atención de niños y niñas menores de seis años, mientras que otros 55.722 hogares corresponden a cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado. Le puede interesar: Colombia Mayor amplió el plazo del séptimo ciclo: es es la nueva fecha límite para reclamar el subsidio

72.382 hogares entran por primera vez

Una de las novedades de este ciclo es la incorporación de 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena como participantes de la Línea Valoración del Cuidado. La entidad explicó que estos nuevos beneficiarios fueron identificados durante el segundo proceso de focalización de 2026. En total, se identificaron 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios. De los nuevos participantes, 64.457 ingresaron mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas. La mayoría de estas nuevas incorporaciones está relacionada con hogares que tienen niños pequeños. Prosperidad Social señaló que cerca de 92% de los nuevos participantes corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años. La entidad explicó que esta focalización busca concentrar la atención en hogares en condiciones de pobreza y en población que requiere acompañamiento asociado al cuidado. Lea más: Renta Ciudadana: ¿qué pasó con el pago y cuándo lo harán?

¿Por qué se retrasaron los pagos?

El proceso de esta cuarta transferencia también estuvo marcado por la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI). Prosperidad Social explicó que la aplicación del nuevo registro generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos inicialmente previstos para realizar los pagos. Ante esta situación, la entidad realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de las transferencias durante el periodo de transición definido por el Departamento Nacional de Planeación. “Como resultado, para esta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026, y al 27 de julio del mismo año”, explicó Prosperidad Social. Según la entidad, este procedimiento también permitió incorporar nuevos hogares en situación de pobreza extrema.

Salud, vacunación y educación: así fue el cumplimiento

El cuarto ciclo también incluye la verificación de las corresponsabilidades asociadas a Renta Ciudadana. Los resultados reportados por Prosperidad Social muestran niveles de cumplimiento superiores al 85% en los indicadores revisados. En aseguramiento en salud, el cumplimiento fue de 99,2% entre los integrantes de los hogares sujetos a verificación y de 98% por hogar. En vacunación de niños menores de seis años, el indicador llegó a 95,3% entre los menores sujetos a verificación y 95% por hogar. En educación, el cumplimiento fue de 90% entre los integrantes de 5 a 18 años sujetos a verificación y 86% por hogar. Prosperidad Social señaló que estas condiciones buscan promover el acceso a los servicios de salud, la vacunación durante la primera infancia y la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Conozca también: ¿Cuándo pagan Renta Joven? Prosperidad Social confirmó fechas del cuarto ciclo

¿Cómo se entregará la plata?

Los beneficiarios deberán recibir la transferencia en el municipio asignado y de acuerdo con la programación establecida para cada entrega. Prosperidad Social aclaró que no se permiten cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros. En esta ocasión, la entidad indicó que una parte de los pagos se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en los sistemas de información financiera correspondientes. Para quienes reciben el dinero mediante giro, la cobertura nacional se realizará a través de la red de SuRed y SuperGIROS. La entidad recomendó a los hogares beneficiarios acudir a los puntos autorizados dentro de las fechas establecidas, entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Además, recordó que las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores, por lo que los beneficiarios deben reclamar el dinero dentro del periodo correspondiente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: