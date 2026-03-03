Remesas superan a la inversión extranjera en Colombia por primera vez en 20 años

Después de dos décadas, las remesas volvieron a superar a la inversión extranjera directa (IED) en Colombia. Según informó el Banco de la República, la IED en 2025 se ubicó en US$11.469 millones, lo que representó una caída de 16,1% frente a 2024, cuando alcanzó US$13.684 millones, de acuerdo con los datos de la balanza de pagos.
En contraste, el país recibió US$13.098 millones en remesas durante 2025, es decir, más recursos por envíos de colombianos en el exterior que por inversión extranjera. Un fenómeno que no se registraba desde 2004.
En ese año, las remesas sumaron US$3.169,9 millones, mientras que la inversión extranjera alcanzó US$3.116 millones.
Desde entonces, la IED había mantenido una posición superior... hasta ahora.
Le puede interesar: Remesas superan al petróleo y al café fueron la principal fuente de dólares para Colombia en 2025