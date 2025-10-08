Remesas en Colombia: un ingreso que crece entre la precariedad y las trabas migratorias

Las remesas se han convertido en un soporte esencial de la estabilidad económica y social en América Latina. Más que un ingreso adicional, son para millones de hogares su principal fuente de recursos, ayudando a mantener el consumo y a mitigar los efectos de las crisis internas.
En el caso de Colombia, este flujo de dinero proveniente del exterior ya supera al petróleo como la principal fuente de divisas del país. Entre enero y agosto de 2025 ingresaron US$8.661 millones por concepto de remesas, una cifra que sobrepasa de forma individual las exportaciones de café, carbón e incluso ferroníquel.
Esto, puesto que, durante el mismo periodo, las ventas externas de petróleo alcanzaron US$7.599 millones, es decir, alrededor de US$1.000 millones menos que los giros enviados por los trabajadores colombianos en el exterior.
Según cifras del Dane, hasta julio las exportaciones de carbón sumaron US$2.852 millones, monto que las remesas prácticamente triplican. Por su parte, el ferroníquel aportó US$269,2 millones y el café generó US$3.151 millones, ambos valores ampliamente superados por los recursos que llegan del extranjero.
Además, datos del Banco de la República confirman una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos 25 años. En el año 2000, las remesas totalizaban US$1.578 millones, y actualmente se acercan a los US$12.000 millones anuales, consolidándose como uno de los ingresos más estables y significativos para la economía colombiana.
