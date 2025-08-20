“Antes de hablar de impuestos, hablemos del gasto descomunal que se pretende pagar”: Mac Master sobre nueva tributaria

El Congreso comenzó el debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que contempla un monto histórico de $556,9 billones. Con esta cifra, el Gobierno de Gustavo Petro busca financiar su último año de gestión. Durante la radicación del proyecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que se prepara una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, considerada la más ambiciosa de los últimos años.

Frente a este panorama, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, lanzó una fuerte crítica al enfoque del Gobierno. Según dijo, la discusión pública se ha concentrado en el borrador de la tributaria, cuando el verdadero debate debería estar en el gasto estatal.

“Nos lanzan un borrador de tributaria y nos concentramos en discutirlo. Hoy hablamos del tema que nos ponen en la mesa y nos olvidamos de los temas importantes y trascendentales. En realidad, la pregunta que tenemos que hacer es otra totalmente distinta”, afirmó el líder gremial a través de su cuenta de X.

Mac Master cuestionó si el país puede realmente aprobar un presupuesto de esa magnitud y si es razonable que el Gobierno siga incrementando el gasto del Estado, la nómina pública y la contratación por órdenes de prestación de servicios (OPS).

“Muy interesante hablar de impuestos, pero antes de eso hablemos del descomunal gasto que se pretende pagar. De ahí tiene que partir la discusión”, recalcó.

Con sus declaraciones, el dirigente gremial puso sobre la mesa un debate clave en el trámite del PGN: si Colombia debe priorizar la discusión tributaria o, primero, revisar a fondo la sostenibilidad del gasto público.