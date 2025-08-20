La hipótesis de la masacre de tres personas en Mesitas del Colegio, Cundinamarca: las víctimas tenían antecedentes

Tras la masacre de tres personas, al parecer de una misma familia, en la finca Villa Claudia, ubicada en la vereda San Ramón, en el municipio de Mesitas del Colegio, en Cundinamarca, las autoridades brindaron más detalles sobre este crimen y dieron a conocer una de las hipótesis que estaría manejando la Policía.
El hecho violento ocurrió en la tarde del martes 19 de agosto, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el lugar y dispararon contra seis personas que se encontraban allí.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de las 2:30 p. m. cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas ingresaron a la finca preguntando por un dinero que, al parecer, estaría guardado en el domicilio.
Posteriormente, abrieron fuego indiscriminadamente con pistolas calibre 9 mm contra los presentes. En el ataque murieron Ángel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; Sol Margarita Morales Lara, de 67; y Jobany Javier Chivata Daza, de 44.