Esta es la fecha límite para trasladarse entre fondos de pensiones en Colombia: así puede hacerlo

El Ministerio de Trabajo confirmó que los afiliados al sistema de pensiones en Colombia tendrán hasta el 16 de julio de 2026 como fecha límite para solicitar el traslado entre regímenes pensionales, es decir, de un fondo privado (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) a Colpensiones o viceversa, en el marco de lo previsto por la reforma pensional. La medida corresponde a la llamada “oportunidad de traslado”, contemplada en el artículo 76 de esa ley y en el Decreto 1225 de 2024, que permite a ciertos cotizantes cambiar de régimen dentro del sistema pensional colombiano. Puede leer: Incertidumbre por la reforma pensional: Corte Constitucional aplaza otra vez su decisión El plazo fue aclarado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien envió una comunicación escrita a los presidentes de Colpensiones y Asofondos, explicando el sustento jurídico que define la fecha límite para acreditar los requisitos exigidos por la normativa.

¿Quiénes pueden trasladarse entre regímenes pensionales?

A este beneficio podrán acceder las personas a quienes les falten 10 años o menos para pensionarse y que además cumplan con los siguientes requisitos: Entérese: Repatriar el ahorro pensional reduciría hasta 30% las mesadas de los colombianos, alerta la Contraloría Mujeres: tener 47 años o más y haber cotizado al menos 750 semanas. Hombres: tener 52 años o más y contar con un mínimo de 900 semanas cotizadas. También se recomienda realizar la doble asesoría obligatoria, un proceso en el que se comparan las proyecciones de pensión en cada régimen para que el afiliado pueda tomar una decisión informada y conveniente para su futuro. Para estos afiliados, la norma establece un plazo de dos años para solicitar el traslado de régimen, contado a partir de la promulgación de la ley, que ocurrió el 16 de julio de 2024. Esto significa que el periodo máximo para realizar la solicitud se extenderá, como se mencionó, hasta el próximo 16 de julio de 2026. Vea también: “Ahorro necesario para pensión de salario mínimo saltó de $350 a $550 millones”: presidente de Protección De acuerdo con cifras de Colpensiones, en 2025 se realizaron 150.000 traslados de fondos privados a Colpensiones, pero son más de 17 de millones de afiliados a las entidades privadas que podrían hacerlo.

Corte Constitucional deberá definir entrada en vigencia de la ley

El Ministerio del Trabajo explicó que los cotizantes podrán seguir acreditando los requisitos necesarios para acceder al traslado hasta que la Corte Constitucional determine la nueva fecha de entrada en vigencia de la reforma pensional. Inicialmente, el límite temporal para acreditar las semanas requeridas había sido fijado hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, ese plazo dejó de tener efectos mientras no exista un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional sobre la vigencia integral de la reforma pensional. En ese contexto, el Gobierno reiteró que, independientemente de las decisiones judiciales pendientes, el plazo máximo para solicitar el traslado seguirá siendo ese periodo de dos años establecido por la ley. Le interesa: Subida del 23% del salario mínimo abriría un hueco fiscal de $5 billones en el sistema pensional

Una ventana clave para afiliados cercanos a la pensión