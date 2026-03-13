Esta es la fecha límite para trasladarse entre fondos de pensiones en Colombia: así puede hacerlo

El Ministerio de Trabajo confirmó que los afiliados al sistema de pensiones en Colombia tendrán hasta el 16 de julio de 2026 como fecha límite para solicitar el traslado entre regímenes pensionales, es decir, de un fondo privado (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia) a Colpensiones o viceversa, en el marco de lo previsto por la reforma pensional.
La medida corresponde a la llamada “oportunidad de traslado”, contemplada en el artículo 76 de esa ley y en el Decreto 1225 de 2024, que permite a ciertos cotizantes cambiar de régimen dentro del sistema pensional colombiano.
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El plazo fue aclarado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien envió una comunicación escrita a los presidentes de Colpensiones y Asofondos, explicando el sustento jurídico que define la fecha límite para acreditar los requisitos exigidos por la normativa.