Bono pensional para adultos mayores está en veremos: ¿por qué Colpensiones dice que no hay plata?

Sin embargo, a pocos meses de su implementación, Colpensiones admite que no hay recursos para arrancar con el pago.

Este beneficio hace parte del Pilar Solidario de la reforma pensional, una de las principales apuestas del Gobierno, que busca beneficiar a mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65, que por diferentes razones no alcanzaron a cotizar lo suficiente para acceder a una pensión.

La reforma pensional está a la espera de la última revisión de la Corte Constitucional, luego de avanzar en el Congreso. Sin embargo, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, reconoció que “no hay plata” para el subsidio de $230.000 estipulado para adultos mayores que no alcanzaron pensión.

“Con eso me voy tranquilo de esta presidencia”, afirmó recientemente en un consejo de ministros.

La directora encargada del DPS, Carolina Hoyos, ha asegurado que dicha partida no aparece reflejada porque el Congreso “no debatió el proyecto de presupuesto para 2025”.

Y es que el presupuesto de 2025 no incluye una partida específica para financiar ese Pilar Solidario. De hecho, de los $5,7 billones asignados este año a programas sociales, más de $4,5 billones están dirigidos a Renta Ciudadana, otro programa de subsidios administrado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Dussán explicó que el subsidio no es ejecutable todavía porque los recursos no fueron incluidos en el Presupuesto General de la Nación de este año.

Senadores como Carlos Fernando Motoa han opinado que no hacía falta una reforma para otorgar un bono a la vejez desprotegida. “Tan solo se requería voluntad política y priorización dentro del Presupuesto General, justo como admite Colpensiones hoy. En otras palabras, la propuesta arrancó mal, no cubrirá a las 3 millones de personas prometidas y es, en muchos sentidos, insostenible”, comentó.

Y aunque el presidente Petro ha dicho que sin la reforma no se le puede dar el bono pensional a los adultos mayores, según congresistas independientes como Catherine Juvinao, esto no es cierto, toda vez que ese dinero no depende tanto de la ley y sí de tener los recursos y priorizarlos para ellos.

El Carf también señaló que “este pilar no corresponde a un derecho pensional; responde a un programa social y deberá estar sujeto a los recursos disponibles para el mismo”.