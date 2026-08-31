Reforma laboral enfrenta 14 acciones de cumplimiento por falta de reglamentación

La implementación de la reforma laboral en Colombia enfrenta un nuevo capítulo judicial. La firma SPL Salgado Abogados y Consultores presentó 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con las que busca que se desarrollen varias disposiciones incluidas en la Ley 2466 de 2025.

Según la firma, las acciones están relacionadas con diferentes artículos de la reforma laboral que tendrían obligaciones de reglamentación todavía pendientes. Los procesos buscan que las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para hacer efectivas esas disposiciones.

Las acciones involucran normas contenidas en los artículos 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; y 61 y su respectivo parágrafo.

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Carlos Mario Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores, explicó que el objetivo de los procesos es que las disposiciones de la reforma no se queden únicamente en el texto de la ley, sino que puedan aplicarse de manera efectiva.

“Una reforma laboral no puede quedarse únicamente en el texto de una ley. Si el propio legislador estableció obligaciones que requieren reglamentación para su adecuada implementación, estas deben cumplirse”, afirmó.