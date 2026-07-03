Abelardo de la Espriella propone refinanciar la deuda pública de Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que una de sus primeras medidas económicas será buscar la refinanciación de la deuda pública colombiana para aliviar la presión sobre las finanzas estatales y recuperar la confianza de los mercados.
A través de una publicación en X, De la Espriella aseguró que la deuda neta del país se encuentra en niveles históricamente altos y afirmó que ya dio instrucciones al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, para iniciar una agenda de reuniones en Washington con representantes de la banca internacional y organismos financieros multilaterales.
“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional”, señaló el mandatario que asumirá el próximo 7 de agosto.
Asimismo, indicó que el objetivo de esos acercamientos será negociar mejores plazos y tasas para la deuda pública. Según explicó, la estrategia busca darle “oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro”.