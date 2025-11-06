Reficar estaría en riesgo de apagarse: Dian presiona a Ecopetrol para que pague deuda por IVA de gasolina

En los últimos seis meses la polémica entre la Dian y Ecopetrol es álgida, toda vez que la autoridad tributaria le está cobrando a la petrolera un pago, inicialmente de $9,4 billones por el concepto de IVA, fijado en 19%, para la gasolina que se importó entre 2022 y 2024.
Esta tarde, la problemática abrió un nuevo capítulo, pues según informaciones de Caracol Radio, una de las filiales claves de Ecopetrol, Reficar que es una zona franca sufriría las consecuencias de la coyuntura, toda vez que el diésel y gasolina que se vende en Colombia está considerada como productos de importación.