Nuevo MinHacienda de De la Espriella plantea recorte de hasta $60 billones para enfrentar crisis fiscal

El ministro de Hacienda designado del gobierno de Abelardo de la Espriella, Miguel Gómez Martínez, anticipó que la próxima administración enfrentará un severo ajuste fiscal que podría traducirse en un recorte cercano a los $60 billones en las cuentas públicas, en medio de lo que calificó como una situación crítica de las finanzas del país.
En entrevistas concedidas a Mañanas Blu y La FM, el economista aseguró que el Gobierno entrante recibirá un presupuesto desbalanceado y con un nivel de endeudamiento que hace inviable mantener el ritmo actual del gasto público.
“La fiesta se acabó porque se acabó el espacio, porque ya no hay cómo seguir financiando a través de deuda el gasto público”, afirmó Gómez.
El funcionario designado señaló que el objetivo de la nueva administración será reducir el déficit fiscal hacia niveles cercanos al 3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que implicaría un ajuste equivalente a cerca de $60 billones, tomando como referencia el tamaño actual de la economía colombiana.
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