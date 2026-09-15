Investigadores estudian si Colombia puede tener su propio reactor nuclear en el Eje Cafetero; esto se sabe del proyecto

Ante una dependencia hídrica que tiene Colombia para la generación de electricidad, en el país se estaría evaluando la posibilidad de implementar la energía nuclear con la construcción de un reactor en el Eje Cafetero. Ya hay estudios sobre su viabilidad.

La iniciativa la están liderando el físico Diego Torres y el profesor Camilo Younes, ambos investigadores de la Universidad Nacional. El proyecto también cuenta con la Universidad de Caldas, la Universidad del Quindío, la Gobernación del Quindío, la comunidad afro-guamal y el sector privado como aliados.

Estas instituciones están evaluando si es viable el uso de pequeños reactores nucleares modulares (SMR) en esta región del país. Los investigadores sustentan acudir a esta energía, ya que consideran que la matriz eléctrica del país depende fuertemente de las hidroeléctricas, lo que genera riesgos de desabastecimiento y déficit energético.

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El estudio está realizando simulaciones computacionales para evaluar variables técnicas, económicas, sociales y de aceptación comunitaria. Los investigadores eligieron al Eje Cafetero debido a que es una zona con una alta conectividad en la infraestructura energética.