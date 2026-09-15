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Investigadores estudian si Colombia puede tener su propio reactor nuclear en el Eje Cafetero; esto se sabe del proyecto

La iniciativa busca cambiar la dependencia de las hidroeléctricas para la generación de energía y sería una alternativa en periodos como el fenómeno de El Niño.

  • Se espera que el proyecto sobre la implementación de energía nuclear se haga realidad para 2035. Foto: Getty Images
    Se espera que el proyecto sobre la implementación de energía nuclear se haga realidad para 2035. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Ante una dependencia hídrica que tiene Colombia para la generación de electricidad, en el país se estaría evaluando la posibilidad de implementar la energía nuclear con la construcción de un reactor en el Eje Cafetero. Ya hay estudios sobre su viabilidad.

La iniciativa la están liderando el físico Diego Torres y el profesor Camilo Younes, ambos investigadores de la Universidad Nacional. El proyecto también cuenta con la Universidad de Caldas, la Universidad del Quindío, la Gobernación del Quindío, la comunidad afro-guamal y el sector privado como aliados.

Estas instituciones están evaluando si es viable el uso de pequeños reactores nucleares modulares (SMR) en esta región del país. Los investigadores sustentan acudir a esta energía, ya que consideran que la matriz eléctrica del país depende fuertemente de las hidroeléctricas, lo que genera riesgos de desabastecimiento y déficit energético.

Lea también: Colombia apunta a la energía nuclear para enfrentar futuros fenómenos de El Niño y pide apoyo a la OIEA

El estudio está realizando simulaciones computacionales para evaluar variables técnicas, económicas, sociales y de aceptación comunitaria. Los investigadores eligieron al Eje Cafetero debido a que es una zona con una alta conectividad en la infraestructura energética.

¿Cómo funcionarían estos reactores en el Eje Cafetero?

Según el comunicado de la Universidad Nacional, a diferencia de las plantas nucleares tradicionales de gran tamaño, los SMR están diseñados para generar electricidad a menor escala, produciendo entre 10 y 200 megavatios.

Su operación sería mediante fisión nuclear, donde la reacción genera calor para calentar agua u otro fluido. Los investigadores explicaron que el vapor resultante impulsa una turbina que produce la energía eléctrica. Es decir que durante su funcionamiento solo se emitiría vapor de agua y no se produciría gases de efecto invernadero, a diferencia de las termoeléctricas.

Con estos reactores, se podría abastecer tanto redes regionales conectadas como poblaciones pequeñas y aisladas de forma segura y económica, pues en el estudio se ha encontrado que cerca del 50 % del territorio colombiano no está conectado a la red nacional y depende de combustibles fósiles costosos como el diésel.

Se plantea que para el 2035 la iniciativa se haga realidad. Por ahora, el proyecto de investigación está en la fase final de evaluación para recibir financiación del Sistema Nacional de Regalías.

Adicional a eso, la implementación de esta iniciativa tendría otros retos como la creación de un marco legal y regulatorio, pues pese a que en julio se aprobó la Ley Nuclear, el país no cuenta con antecedentes en la generación de electricidad con esta energía.

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El físico Torres explicó ante micrófonos de La FM que, aunque actualmente implementar la energía nuclear puede ser cinco o hasta diez veces más costoso que la generación hidroeléctrica, esto se puede solucionar con nuevos diseños tecnológicos, además de que traería un menor impacto ambiental y disminuiría el efecto de las sequías en el país.

Siga leyendo: ¿Centrales nucleares en Colombia? Los cambios que traerá la Ley Nuclear aprobada en el Congreso

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde se construiría el reactor nuclear que están estudiando en Colombia?
El proyecto evalúa la viabilidad de instalar pequeños reactores nucleares modulares (SMR) en el Eje Cafetero. La región fue seleccionada por su alta conectividad con la infraestructura energética, pero la noticia no precisa un municipio o ubicación exacta.
¿Por qué Colombia está estudiando la energía nuclear para generar electricidad?
Los investigadores consideran que la fuerte dependencia de Colombia de las hidroeléctricas aumenta el riesgo de desabastecimiento durante las sequías. La energía nuclear permitiría diversificar la matriz eléctrica y reducir el impacto de estos fenómenos.
¿Cuánta energía produciría un reactor nuclear modular en el Eje Cafetero?
Los reactores modulares estudiados tendrían una capacidad de entre 10 y 200 megavatios. Su escala permitiría abastecer redes regionales conectadas y también poblaciones pequeñas o aisladas del sistema eléctrico nacional.

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