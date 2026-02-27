Detalles de la captura de mujer armada en evento del Centro Democrático: es funcionaria del Inpec

Una mujer fue detenida por las autoridades durante una concentración del partido Centro Democrático que se realizó este jueves en el municipio de Honda, al norte del departamento del Tolima. Se dio a conocer que se trataría de una funcionaria del INPEC que tenía en su poder un arma de fuego.
En este acto político, llevado a cabo en el Parque José León Armero, estuvieron presentes el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la candidata presidencial Paloma Valencia. Además, también estaban en el evento el congresista Carlos Edward Osorio y otros líderes de la región.
Según se conoció, la mujer estaba grabando un video con su celular cuando el equipo de seguridad del evento le pidió una verificación de rutina en el sector conocido como Alto del Rosario.
Durante la requisa fue cuando le encontraron el arma de fuego. Ella se identificó como funcionaria del INPEC, algo que la institución confirmó después mediante un comunicado. No obstante, aclararon que en ese momento estaba de vacaciones y no cumpliendo funciones oficiales.