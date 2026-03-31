Así reaccionaron exministros a ruptura entre Gobierno y Banco de la República: “No es ideología sino responsabilidad económica”

Un hecho inédito se ha dado este martes, 31 de marzo, luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila se retirara de forma intempestiva de la reunión de la Junta Diectiva del Banco de la República donde se tomaría la decisión de aumentar o disminuir la tasa de interés.
Para el funcionario del gobierno de Gustavo Petro, con la decisión de elevar la tasa de 10,25 % a 11,25 % se estaría frenando el crecimiento económico. Ávila sostuvo en una rueda de prensa que estas decisiones obedecen a intereses particulares y pidió revisar el funcionamiento de este organismo.
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Ante este escenario, el ministro marcó una “distancia significativa” frente al Emisor hasta que, según él, exista mayor coherencia entre la política monetaria y la situación económica y social del país.