Así reaccionaron exministros a ruptura entre Gobierno y Banco de la República: “No es ideología sino responsabilidad económica”

Un hecho inédito se ha dado este martes, 31 de marzo, luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila se retirara de forma intempestiva de la reunión de la Junta Diectiva del Banco de la República donde se tomaría la decisión de aumentar o disminuir la tasa de interés. Para el funcionario del gobierno de Gustavo Petro, con la decisión de elevar la tasa de 10,25 % a 11,25 % se estaría frenando el crecimiento económico. Ávila sostuvo en una rueda de prensa que estas decisiones obedecen a intereses particulares y pidió revisar el funcionamiento de este organismo. Lea también: Gobierno y Banco de la República rompen relaciones: esto dijo el MinHacienda sobre su retiro de la junta Ante este escenario, el ministro marcó una “distancia significativa” frente al Emisor hasta que, según él, exista mayor coherencia entre la política monetaria y la situación económica y social del país.

Exministros de Hacienda y sectores respaldan independencia del Banco de la República

Ante los ataques del Gobierno al Banco de la República, varios exministros de Hacienda han salido en defensa del Emisor, argumentando que sus decisiones se basan en cuestiones técnicas y no en intereses particulares. Uno de ellos es el exministro Juan Camilo Restrepo, quien le lanzó un interrogante al presidente. “Si se desata la inflación, ¿a quién le echaría la culpa Petro?”.

Restrepo insinuó que si el banco no tomara este tipo de decisiones, ya se habría presentado un descontrol en la inflación. “Recordemos también que la alta inflación hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. ¿Será que esto es lo que quiere Petro que suceda?”, agregó.

Por otro lado, Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda en el gobierno de Juan Manuel Santos, sostuvo que la decisión del banco “no es ideología sino responsabilidad económica”. “Cuando la inflación aprieta, hay que respaldar decisiones técnicas del Banco de la República. Las tasas no suben por capricho, sino para evitar males mayores”, subrayó Cárdenas, aludiendo a que el actual ministro comete un error al convertir una decisión política en una pelea política.

El senador Enrique Cabrales expresó que la junta del Banco de la República “no está llamada a seguir la conveniencia política del gobierno Petro, está para proteger la economía de los colombianos”. “Es importante desmontar el argumento de que la junta “desconoce la realidad social”. La política monetaria busca evitar que la inflación se vuelva permanente, porque el impuesto inflacionario castiga más a los hogares de ingresos medios y bajos”, concluyó el congresista.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, cuestionó que el Gobierno ponga en duda una decisión técnica. “La autonomía del Emisor no puede ser blanco de presión política cada vez que no coincide con el Ejecutivo. Eso erosiona la confianza y manda una pésima señal”, subrayó.